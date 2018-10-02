Dolar 6 liranın altına düştü

227,80 liradan alınan 24 ayar külçe altın (gr.) 228 liradan, bin 500 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 521 liradan, 208 liradan alınan 22 ayar bilezik (gr.) 212 liradan, bin 468 liradan alınan lira (tam) ziynet bin 488 liradan, 734 liradan alınan yarım ziynet 744 liradan ve 367 liradan alınan çeyrek ziynet 372 liradan satılıyor.

Altındaki durumu değerlendiren kuyumcular, fiyatların düşmesinin piyasada sirkülasyonu artırdığını ifade etti.

DOLARDA DURUM

Dolar/TL düşüş trendi yakalayarak 6 liranın altına geriledi. Dün güne 6,03 liradan başlayan dolar/TL paritesi öğle saatlerine doğru azalış trendini sürdürerek kritik seviye olan 6 liranın altına indi. Paritede düşüş yüzde 2'yi aştı. Kur gün içinde 5,92 düzeyinden işlem gördü.