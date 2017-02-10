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Dolar, 3,73’ün üstüne çıktı

Dolar, TL karşısında dün 3,73 seviyesinin üzerine çıktı.

08 Şubat 2017 Çarşamba 12:48
Dolar, 3,73’ün üstüne çıktı

  Güne 3,70 seviyesinin altından başlayan dolar/TL, yükselişe geçerek 3,73 seviyesinin üzerine çıktı. Kur gün içi en yüksek seviyesi olan 3,7380 seviyesini gördü. Vatandaşın çok merak ettiği doların bu seviyeyi görmesi ise yine tartışma konusu oldu.

ALTINDA DURUM
  Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 147,50 lira oldu.apple-converted-space"> 147,30 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 147,50 liradan, 972 liradan alınan cumhuriyet ata lira 987 liradan, 134,50 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 138,50 liradan, 953 liradan alınan lira (tam) ziynet 968 liradan, 474 liradan alınan yarım ziynet 484 liradan, 237 liradan alınan çeyrek ziynet 242 liradan satıldı.
  Öte yandan dolarını bozdurup altın alanlar ise karlı çıktı. Doların bu seviyeyi göstermesi de yine bu umutları yeşillendirdi. 

SELAHATTİN BAYRAK
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