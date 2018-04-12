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Doğu Karadeniz Bölgesi dünyanın farklı yerlerinde fuarlarla tanıtılıyor

Doğu Karadeniz’de son yıllarda önemli ivme yakalayan turizmde çıtayı daha da yukarıya taşımak amacıyla sektör temsilcilerinin yer aldığı heyetler, uluslararası fuarlarda bölgenin tanıtımını yapıyor.Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı...

Doğu Karadeniz Bölgesi dünyanın farklı yerlerinde fuarlarla tanıtılıyor

Doğu Karadeniz’de son yıllarda önemli ivme yakalayan turizmde çıtayı daha da yukarıya taşımak amacıyla sektör temsilcilerinin yer aldığı heyetler, uluslararası fuarlarda bölgenin tanıtımını yapıyor.Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı...

12 Nisan 2018 Perşembe 11:27
Doğu Karadeniz Bölgesi dünyanın farklı yerlerinde fuarlarla tanıtılıyor

Doğu Karadeniz’de son yıllarda önemli ivme yakalayan turizmde çıtayı daha da yukarıya taşımak amacıyla sektör temsilcilerinin yer aldığı heyetler, uluslararası fuarlarda bölgenin tanıtımını yapıyor.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Azerbaycan 17. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (AİTF 2018) ile Suudi Arabistan Riyad 10. Uluslararası Turizm Fuarı’na katılarak, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tanıtımını yaptı. Katılım sağlanan uluslararası fuarları değerlendiren DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, ajans olarak 2010 yılından itibaren Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize ve Trabzon’da faaliyetlerine turizm odaklı devam ettiklerini söyledi.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin eşsiz coğrafyasını tanıtmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü belirten Adıyaman, “Hedef kitleye önce kim olduğumuzu anlatmamız lazım. Biz kimiz ve onlara nasıl imkanlar sunuyoruz? Onları buraya çekebileceğimiz değerlerimizi tanıtmamız gerekiyor. Dolayısıyla bunun en önemli stratejisi olarak da fuarları belirledik” dedi.

Adıyaman, bu amaçla dünyaca ünlü fuarlara katıldıklarını ifade ederek, “Her sene mutlaka uluslararası fuarlara katılım sağlıyoruz. Bunun yanı sıra tanıtım faaliyetlerimizde ek çalışmalar da yapıyoruz. Örneğin yurt dışından heyetleri bölgemizde konuk ediyoruz, çeşitli tanıtım turları düzenliyoruz. Hedefimiz daha fazla turisti bölgemize çekmek” diye konuştu.

Sektör temsilcileri, kurum ve kuruluşlarla beraber turizme topyekun bir kalkınma modeli olarak baktıklarını aktaran Adıyaman, turizmde temel perspektiflerinin turizm pazarını çeşitlendirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Azerbaycan Başkenti Bakü’de düzenlenen 17. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na 20 ülkeden 277 firma katılırken, Suudi Arabistan’ın Başkenti Riyad’da düzenlenen Riyad 10. Uluslararası Turizm Fuarı’na ise 55 ülkeden yaklaşık 300 firma katıldı. Türkiye’nin kültür ve turizm varlıklarının ön plana çıkartıldığı, çeşitli el sanatlarının sergilendiği Türkiye stantlarında çeşitli broşürler ve hediyeler dağıtıldı.
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