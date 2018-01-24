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DİKKAT! 28 ŞUBAT'A KADAR...

Ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu'na göre zorunlu olduğu ve damga süreleri dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat 2018 günü mesai saati bitiminde sona ereceği bildirildi.

DİKKAT! 28 ŞUBAT'A KADAR...

Ölçü ve ölçü aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulması 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu'na göre zorunlu olduğu ve damga süreleri dolmuş bulunan ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat 2018 günü mesai saati bitiminde sona ereceği bildirildi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 12:21
DİKKAT! 28 ŞUBAT'A KADAR...

Bu bağlamda il merkez ve ilçelerinde bulunan akaryakıt ve LPG istasyonlarındaki akaryakıt sayaçları ve LPG sayaçları, tartım işlerinde kullanılan ve kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan tartı aletleri sahiplerinin her iki yılda bir yapılan periyodik muayeneleri için Malatya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne 28 Şubat 2018 tarihi mesai bitimine kadar beyanname vermeleri gerektiği de açıklandı.

DİLEKÇE İLE MÜRACAAT

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “24 Temmuz 1994 tarih ve 22000 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği'nin 9. maddesinin (a) fıkrasına göre; 10 yıllık damga süresini doldurmuş elektrik, su, doğalgaz sayaçları ile 2 yıllık damga süresini doldurmuş hassas kütle ölçüleri 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, maksimum kapasitesi 2 bin kilogramdan fazla olan tartı aletleri hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıç vagonları, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol (LPG) sayaçlarını kullanan kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine, I ve II Sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (Kuyumcu ve Eczane tartıları) ile maksimum kapasitesi 2 bin kilogram kadar 2 bin kilogram dahil otomatik olmayan elektronik tartı aletleri için yetkili tartı aleti muayene servislerine, taksimetre kullanıcılarının taksimetre  muayene servislerine, 2 yıllık damga süresini doldurmuş uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri 5 kilograma kadar hassas olmayan kütle ölçüleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2 bin kilograma kadar (2000 kg dahil) mekanik tartı aletlerinden, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ile açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan maksimum kapasitesi 2 bin kilograma kadar  (2 bin kg dahil) elektronik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına bir dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir” denildi.

İKİ BİN YÜZ BİR LİRA...

Açıklamanın devamında, “3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nun 15. maddesinin (c) fıkrası gereğince, damgası kopmuş bozulmuş veya damga süresi dolmuş her bir ölçü aleti için idari para cezası verilir. 2018 Yılı için uygulanacak idari para cezası miktarı İki bin yüz bir lira olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Ölçü ve Ölçü Aletlerinden muayene ve damgalama süresi dolanların sahiplerince belirlenen yetkiye göre 28 Şubat 2018 tarihi mesai bitimine kadar Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüze, Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına veya yetkili muayene servislerine ölçü ve ölçü aletinin cinsi, markası numarası ve kapasitesi belirtilerek müracaat etmeleri gerekmektedir” ifadeleri kaydedildi. (Bülten) busabahmalatya.com 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 24.01.2018 15:04
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Ölçü Ve ölçü AletleriPeriyodik MuayeneyeMalatya28 şubat
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