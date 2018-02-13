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“DAHA ÇOK ÇİNLİ YATIRIMCI GÖRMEK İSTİYORUZ”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Bakanı Yu Guangzhou Çin’in başkenti Pekin’de bir araya geldi. Bakan Tüfenkci, Türkiye’de daha çık Çinli yatırımcı görmek istediklerini söyleyerek çağrıda bulundu.

“DAHA ÇOK ÇİNLİ YATIRIMCI GÖRMEK İSTİYORUZ”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Bakanı Yu Guangzhou Çin’in başkenti Pekin’de bir araya geldi. Bakan Tüfenkci, Türkiye’de daha çık Çinli yatırımcı görmek istediklerini söyleyerek çağrıda bulundu.

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 10:43
“DAHA ÇOK ÇİNLİ YATIRIMCI GÖRMEK İSTİYORUZ”

Bakan Tüfenkci, Çin’in Bir Kuşak Bir Yol Projesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının İpekyolu Girişiminin birbiri ile örtüştüğünü belirtti, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği kapsamının son yıllarda hem siyasi hem de ekonomik alanda önemli ölçüde genişlediğini ifade etti.Özellikle Çin ile olan ilişkilerin daha da geliştirilmesine büyük önem verdiğini dile getiren Tüfenkci, "İlişkilerin ekonomik boyutuna baktığımızda, son yıllarda Türkiye ve Çin'in hızlı ekonomik kalkınması, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu görüyoruz" dedi.

BÜYÜK ROL DÜŞÜYOR

İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 27 milyar dolar civarında olduğunu ancak bu ticaretin daha da artmasını istediklerini vurgulayan Bakan Tüfenkci, “Bu noktada, Gümrük İdarelerine güvenli ticareti kolaylaştırmak konusunda büyük rol düşmektedir" ifadesinde bulundu.

İki ülke arasında 2002 yılında imzalanan Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması’nı hatırlatan Bakan Tüfenkci, “İki ülke gümrük idareleri arasında işbirliği açısından önem arz eden Ülkemiz ile Çin Gümrük İdaresi arasında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması 16 Nisan 2002 tarihinde imzalanmış, anlaşmanın revizyonuna ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından 11 Haziran 2014 tarihinde Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı’nı müteakip imzalanmıştır” sözlerini kaydetti.

ÇİN'DEN HAFİF SANAYİ ÜRÜNLERİ İSTEĞİ

Çin Halk Cumhuriyeti Gümrük Bakanı Yu Guangzhou ise Türkiye’nin İpekyolu girişimine sıcak baktıklarını belirtti, Çin olarak Kervansaray Projesine de destek vereceklerini söyledi. Çin’de önümüzdeki aylarda bir ithalat fuarı yapılacağına dikkati çeken Yu Guangzhou, "Çin Cumhurbaşkanının söylediği gibi biz bu ülkenin kapılarının daha çok açılmasını istiyoruz ve bu nedenle bir ithalatı fuarı yapacağız. Türkiye’nin hafif sanayi ürünlerini daha çok Çine getirmesini istiyoruz. Konferansı düzenleme nedenlerimizden biri de ticareti geliştirmek" ifadelerinde bulundu.

Fikri mülkiyet hakları konusunda iki ülke arasında gelişme sağlanabileceğine dikkati çeken Yu Guangzhou, ürünlerin denetiminin de daha hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi. Yu Guangzhou, Çin ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere bir ivme kazandıracağına inandığını söyledi ve ilgili kurumlardaki iş birliğinin daha da gelişeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Tüfenkci, Yu Guangzhou’ye Malatya kayısısı hediye etti. (Bülten)busabahmalatya.com 

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Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent TüfenkciCin
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