Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 146,10 lira oldu.apple-converted-space"> 145,90 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 146,10 liradan, 961 liradan alınan cumhuriyet ata lira 977 liradan, 133 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 137 liradan, 940 liradan alınan lira (tam) ziynet 959 liradan, 470 liradan alınan yarım ziynet 480 liradan, 235 liradan alınan çeyrek ziynet 240 liradan satılıyor.

DÜĞÜN SEZONU YAKLAŞIYOR

Altının son bir haftadır düşüşte olduğunu söyleyen Kuyumcu Ahmet Şahin, “Bu düşüş elbette bizim işimizde bir sirkülasyon oluşturuyor ve kazancımız artıyor. Artık düğün sezonu da yaklaştı. Nişan gibi merasimler bu aylarda çoğalacak. Bu sayede bizim işlerimiz daha da iyileşecek. Zaten altındaki düşüş biraz hareketlilik yarattı” dedi.

YASTIK ALTINA ATAMADIK

Altındaki dalgalanmaların kendilerini etkilediğini söyleyen vatandaş Sezai Yıldız ise, “Biz genelde yatırımımızı altına yapıyoruz. Bu sene yastık altına çok fazla altın saklayamadık maalesef. İnsanlar daha çok gram altın alıyor. Ben almadım ama zaten fiyatlar düştü ve yine çeyrek altına yönelmeler çok olacaktır. Ben de alacağım” diye konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK