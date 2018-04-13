ÇEYREK ALTIN REKOR KIRDI

179,50 liradan alınan 24 ayar külçe altın 179,70 liradan, bin 183 liradan alınan cumhuriyet ata lira bin 202 liradan, 163,50 liradan alınan 22 ayar bilezik 167,50 liradan, bin 156 liradan alınan lira ziynet bin 176 liradan, 578 liradan alınan yarım ziynet 588 liradan ve 289 liradan alınan çeyrek ziynet 294 liradan satılıyor.

YATIRIMCI KAZANIYOR

Konu hakkında konuşan Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın fiyatları ciddi oranda yükseldi. Zaten bir inişli bir çıkışlı şekilde ilerliyordu. Şimdi yine yükselişte. Altın yatırımcısı bu durumda çok kazançlı çıkıyor” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar 4,1420 liradan, euro ise 5,1220 liradan güne başladı. 4,14 liradan alınan dolar 4,1420 liradan, 5,12 liradan alınan euro ise 5,1220 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 4,1480 liradan, euro ise 5,1370 liradan satılmıştı.

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik hafif yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,08'lik hafif yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 90,51 puanlık artışla 109 bin 343 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi 0,87 değer kazandı, holding endeksi ise yüzde 0,82 azaldı.

SELAHATTİN BAYRAK - Busabah Gazetesi