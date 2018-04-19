Çerez, Artık Lüksün Lüksü

Son zamanlarda vatandaşların gözü kulağı, altın, akaryakıt, et ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarındayken, çerez fiyatlarının da yüzde 100’e varan artışlarla şok oldular. Çerez almak isteyenler artık bir kez daha düşünecek olsa da geçen yıla oranla neredeyse 1 kat artan çerez fiyatlarını değerlendiren kuru yemişçiler ise BUSABAH gazetesine konuşarak, bu artışlar nedeniyle neredeyse satış yapamaz duruma geldiklerini ifade ettiler.

Çerez fiyatlarındaki artışın nedeninin genelde üretimin az olması ve talebin çok olmasından kaynaklandığını ifade eden Emrullah Özdemir isimli kuruyemişçi, devletin teşviki olmadığı sürece çerez fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini söyledi.

ÇEREZE TALEP AZALDI

Asgari ücretle çalışan birisinin çerez alamadığını dile getiren Özdemir, şunları kaydetti:

“İhracatta çerez fiyatlarını etkiliyor. Bazı ürünler Türkiye’de yetiştiği halde bu ürünler Türkiye’ye yetmiyor. Dolayısıyla yurtdışından dolar, Euro hesabıyla geliyor. Bu nedenle de fiyatlar yükseliyor. Mesela badem. Yerli badem Türkiye’ye yetmiyor. Bu yüzden de dışarıdan ithal ediyoruz. Dolar kuruyla geldiği için de fiyatlar yükseliyor. Antep fıstığı geçen yıl 40 TL’ydi, bu yıl 70 TL. Neredeyse yüzde 100’lük bir artış oldu. Bu 2 yıldan bu yana çerez fiyatları gerçekten çok yüksek. Asgari ücretle çalışan bir kişi çerez alamıyor. Çünkü etin kilosu 45-50 TL, Antep fıstığı 70 TL. Düşünün vatandaş evine eti zor götürüyor, Antep fıstığını nasıl alsın? Genelde çereze talep azaldı. Sadece geliri yüksek olan insanlar çerez alıyor. Ülkemizde de geliri yüksek olan insanların sayısı az olduğu için haliyle işler de satışlar da azalıyor. Bu yıl sermaye fazla kar haddimiz az. Mesela Antep fıstığını 62 TL’ye alıyorsak, perakendeye 70 TL’ye satıyoruz. Ama biz geçen yıl Antep fıstığının kilosunu 32 TL’ye alıyorduk, 40 TL’ye satıyorduk. Ancak daha çok satıyorduk. Hem ürün hem de daha hızlı satıyorduk. Ama şimdi talep azaldı ve daha az satıyoruz. En düşük fiyattan sattığımız leblebinin kilosu bile geçen yıl 10 TL’ydi şu anda 20 TL oldu.”

ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN

Çerez fiyatlarını geçen yılki fiyatlarla karşılaştıran Özdemir, “Geçen yıl fındık 25 TL’ydi şimdi 45 TL oldu. Fıstık 14 TL’ydi 17 TL oldu, Kaju fıstığı 50 TL’ydi 80 TL oldu, kabak çekirdeği geçen yıl 18 TL’ydi 30 TL oldu, leblebi şeker geçen yıl 12 TL’ydi 18 TL oldu, Ağın leblebisi 10 TL’ydi 20 TL oldu, kayısı çekirdeği geçen yıl 12 TL’ydi 25 TL oldu. Ben aslında vatandaşlarımızın çerez yemelerini istiyorum ama maalesef çerez fiyatları yüksek olduğundan dolayı bir şey de diyemiyorum. İşlerimiz çok düşük. Allah yardımcımız olsun” diye konuştu.

ESKİ İŞLERİMİZ KALMADI

Kuruyemişlerdeki yükselişin nedeninin öncelikle ithal ürünler olduğunu belirten kuruyemişçi Erdal Doğan ise, “İthal ürünler kuruyemiş fiyatlarını yükseltiyor. Örneğin badem dolar bazında ülkeye geldiği için çok yükselişe geçti. Yerli badem de ithal bademdeki artış nedeniyle artıyor. Antep fıstığında rekolte azdı. Fiyatı oldukça yükseldi. Cevizde de gözle görülür bir artış oldu. Çünkü yerli ceviz de yok. Ceviz de yurtdışından geldiği için yükseldi. Hekimhan ilçemizde bu yıl ceviz yoktu. Olan cevizin de tadı fazla yoktu. Fiyat yükselince aslında bizim kazancımız da düşüyor. Bizim kar marjımız yüzde 10-15. Kendi yağımızda kavruluyoruz ama eski işlerimiz de kalmadı. Normalde çerez lükstür, artık şu anda çerez lüksün lüksü oldu” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi