“Çalışmayan memur yoktur”

Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile beraber kamu personel rejimi hızlı, etkili icraat dönemine uyumlu hale gelirken, bu doğrultuda memura ‘ödül’ ve ‘performans’ sistemi hayata geçiriliyor. Memura ‘ödül’ ve ‘performans’ sistemini değerlendiren Memur-Sen Malatya Şube Başkanı Kerem Yıldırım, BUSABAH gazetesine konuşarak memurları ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Bakanlığın ödülle, teşvikle memurları daha çok çalıştırmaya özendireceğini ifade eden Başkan Yıldırım, bunun kriterlerinin tam net olmadığını dile getirdi.

TEŞVİK YÖNTEMİNE ‘EVET’ DİYORUZ

Tüm memurların performans değerlendirmesine karşı olduklarını belirten Başkan Yıldırım, “Performans değerlendirmek diye bir şey söz konusu değil. Bakanlık, ‘Biz ödül ve teşvik yöntemiyle memurların performansını yükseltmek istiyoruz’ diyor. Aslında bu yöntem fena bir yöntem değil. Bizim söylediğimiz yöntemde uygulanırsa iyi bir sitem. Biz öğretmenler başta olmak üzere tüm memurların performans değerlendirmesine karşıyız. Not veriliyor ve belirli değerlendirme yapılmasının karşısındayız. Teşvik yöntemine ‘evet’ diyoruz, ama adil olmak şartıyla. Teşvik nedir, mesela burada maaşla ödüllendirme, başarı ödülü verme gibi ödüller var. Eğer bunlar adil yapılırsa bu güzel bir şey. Adil olmadan yapılırsa sıkıntı yaşanır. Mesela hakkı olan birisine ödül verilip başkasına ödül verilmezse yine sıkıntı yaşanır” diye konuştu.

ZATEN TEŞVİK SİSTEMİ UYGULANIYOR

Ödüllerin hak eden herkese verilmesini isteyen Başkan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Şimdi zaten teşvik sistemi uygulanıyor. Mesela her yıl aylık ödüller, başarı ödlüleri, yüksek başarı ödülleri veriliyor. Ama bu sitemin adil olmasını istiyoruz. Bu ödüllerin çalışına ve hak edene verilmesini arzu ediyoruz. Hak eden 10 kişi varsa, ödül 5’ine verilip, 5’ine verilmiyorsa çok sı9kıntı yaşanır ve bu ödüllerin tamamına verilmesini istiyoruz. Başarı sisteminin değerlendirilmesinde teşviklerde sınırlama yapılmasın. Bu sitemde öğretmen üzerinden örnek verecek olursak, öğretmen normal çalışmasının yanında yeni bir proje yapmışsa, haklı bir performans göstermişse ödüllendirilecek. Bu ödül bir plaket olabilir veya buna göre bir para ödülü olabilir. Bu sitem bütün memurları çalıştırmaya yönelik olacak. Çalışmayan memur yoktur, memur çalışmıyor sözüne inanmıyorum, başarılı olmayan memur yoktur; çalıştıramayan yönetici vardır.”