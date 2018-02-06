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ÇALIŞAN GENCE ÇİFTE MAAŞ

Genç istihdamı torba yasa tasarısındaki yeni teşviklerle artırılacak. Çalışmaya başlayan gençlerin yetim maaşı kesilmeyecek, pasaport imkanları da devam edecek...

ÇALIŞAN GENCE ÇİFTE MAAŞ

Genç istihdamı torba yasa tasarısındaki yeni teşviklerle artırılacak. Çalışmaya başlayan gençlerin yetim maaşı kesilmeyecek, pasaport imkanları da devam edecek...

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 14:12
ÇALIŞAN GENCE ÇİFTE MAAŞ

Hükümetin hazırladığı ve milyonları sevindiren düzenlemeler içeren torba yasa tasarısı, gençlerin çalışmasını teşvik eden düzenlemeler içeriyor. Buna göre;

● İmalat sektöründeki küçük işletmelere ve esnafa, 2018`de uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği veriliyor.

● Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak belirleniyor.

● Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkan sağlanıyor.

● Öğrenci olan yetim çocukların, hizmet akdine tabi çalışmaları halinde de aldıkları aylığın devam ettirilmesi ve aylığı kesilmiş olanlardan şartlara haiz olanlara yeniden aylık bağlanması öngörülüyor. Böylece çocuklar hem işyerlerinden maaş hem de yetim aylığı alabilecek.

● Öğrenim gören çocukların, anne veya babasından dolayı hak kazanmış olduğu pasaport hakkı, çalışması halinde de devam edecek..Kaynak: Takvim

İHA

Anahtar Kelimeler:
Genç IstihdamYetim MaaşıÇALIŞAN GENCE ÇİFTE MAAŞ
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