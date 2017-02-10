Bayraktar, buzağı ölümlerinin azaltılmasının ise köy bazlı buzağı bakım evlerinden geçtiğini kaydetti.apple-converted-space">

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, buzağı ölümlerinin ekonomik boyutuna ilişkin bir açıklamada bulundu. Köy bazlı buzağı bakım evlerinin ekonomiye milyarlarca lira kazandırabileceğini bildirerek, “Her yıl doğan 3,4 milyon buzağının daha 1 yaşına gelmeden 450-480 bininin ölümünün potansiyel maliyeti 3,9 milyar liraya ulaşıyor. Şunu unutmayalım, bu kadar buzağıyı yaşatamadığımız için zamanla ekonomiye kazandıracağımız, 1,6 milyar liralık eti, 1,7 milyar liralık damızlık düveyi, 600 milyon liralık da sütü kaybediyoruz” ifadelerini kullandı.

984 MİLYON DOLAR DÖVİZ ÖDENİYOR

Bayraktar, yaptığı açıklamada, gelişmiş ülkelerde buzağı ölümlerinin son derece sınırlı düzeyde yüzde 5’in altında gerçekleştiğini, buzağı ölümlerinin önlenmesinin ekonomiye 3,9 milyar lira, yarı yarıya azaltılmasının 2 milyar liraya yakın bir kaynak kazandıracağını belirtti. İç piyasada kırmızı et fiyatlarının aşırı yükselmesiyle birlikte de 2010 yılında ithalatın başladığını bildiren Bayraktar, 2010 yılından 2016 yılı sonuna kadar 1 milyon 148 bin baş besilik dana ithalatı için 1 milyar 216 milyon dolar, aynı dönemde 309 bin damızlık düve ithalatı için 984 milyon dolar döviz ödendiğini kaydetti.

KAYBEDİLEN DEĞER

Bu buzağıların kesim çağına geldiğinde ortalama 270 kilogram et verdiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Kaybedilen erkek buzağılar kesime kadar yaşatılsalar, yaklaşık olarak 61-65 bin ton arasında bir kırmızı et sağlarlar. Üreticide dana karkasın kilogram ortalama fiyatı 25 lirayı buluyor. Bu durumda buzağı kayıpları nedeniyle yoksun kalınan et miktarı 1,6 milyar liraya ulaşıyor. Dişi buzağılar büyüdüklerinde tohumlanmakta ve süt veren damızlık inek olmaktadır. Bir holstein damızlık gebe düvenin fiyatı 7 bin 500 liraya ulaşmaktadır. Buzağı kaybından meydana gelecek damızlık gebe düve zararı 1,7 milyar lirayı geçecektir. Bu hayvanların yüzde 85’inin tohumlandığında gebe kalacağı, bunlardan 200 bine yakın gebe düvenin yavruladığında 600 bin ton dolayında süt elde edileceği ve bu sütün ortalama 1 liradan 600 milyon lira bir gelir sağlanacağı da hesaba dahil edildiğinde toplam kayıp 3,9 milyar liraya ulaşacaktır. Market fiyatlarından yapılacak hesaplamayla bu rakamlar 1,5-2 katına yükseliyor.”



YAPILMASI GEREKENLER

Bayraktar, buzağı ölümlerinin en aza indirilmesi için yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

“Yeni doğan buzağının içinde bulunduğu çevrenin hijyeni, ısısı, nemi, ayrı bir yerde tutulması ve özellikle altlıklarının temiz ve bakımlı olması, yeterli ve kaliteli ağız sütüyle beslenmesi, hayvanın bağışıklık sistemi ve hastalıklara karşı korunmasında etkili faktörlerdir. Ayrıca ineğin doğumdan önceki 3 aylık dönemde yeterli enerji ve protein alarak beslenmesi, gebe hayvanın aşılarının yapılması, buzağılarda antiserum uygulaması de buzağı ölümlerini ciddi oranda azaltıyor. Çiftçilere bakım ve besleme konusunda verilecek eğitimlerle birlikte işletmelerin yapısını iyileştirmeye ve özel buzağı bakım kulübeleri kurmaya yönelik destekler teşvik edilmeli ve artırılmalıdır.”

İHA