Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92202
ALTIN
248.199
DOLAR
6.4620
STERLİN
8.4213
EURO
7.5029

Büyüme verileri açıklandı

Türkiye ekonomisi 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,2 büyüdü.

Büyüme verileri açıklandı

Türkiye ekonomisi 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,2 büyüdü.

11 Eylül 2018 Salı 12:01
Büyüme verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı ikinci çeyrek ‘Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’ verisini açıkladı. Buna göre, gayrisafi yurt içi hasıla ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,2 arttı.

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt içi Hasıla tahmini, 2018 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 20,4 artarak 884 milyar 4 milyon 260 bin TL oldu. Gayrisafi Yurt içi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 1,5 azalırken, sanayi sektörü yüzde 4,3 ve inşaat sektörü yüzde 0,8 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,5 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 arttı.

TOPLAM NİHAİ TÜKETİM HARCAMALAR YÜZDE 6,3 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 6,3 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7,2 gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 3,9 arttı.

Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 4,5 ithalatı ise yüzde 0,3 arttı. İşgücü ödemeleri, 2018 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,4 artarken, net işletme artığı/karma gelir de yüzde 19,4 arttı. İşgücü ödemelerinin cari Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 36,5 iken bu oran 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 36 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 46,8 'den yüzde 46,1'e düştü. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Büyüme Verileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KADIN ÇİFTÇİLER EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK
KADIN ÇİFTÇİLER EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK
MÜSİAD Şube Başkanı Kalan’dan "yerli ve milli marka" uyarısı
MÜSİAD Şube Başkanı Kalan’dan "yerli ve milli marka" uyarısı
Ekonomiye katkı sağlayacak
Ekonomiye katkı sağlayacak
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim