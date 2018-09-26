Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 28°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
99056
ALTIN
234.414
DOLAR
6.1009
STERLİN
8.0473
EURO
7.1667

Büyük ölçekli girişimlerde ihracat atağı

İhracatın yüzde 43,8’ini, ithalatın ise yüzde 61,1’ini büyük ölçekli girişimler yaptı.

Büyük ölçekli girişimlerde ihracat atağı

İhracatın yüzde 43,8’ini, ithalatın ise yüzde 61,1’ini büyük ölçekli girişimler yaptı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 17:33
Büyük ölçekli girişimlerde ihracat atağı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre; toplam ihracatın yüzde 22,2'sini, 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı.

İhracatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,9, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 16,1, 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 43,8 oldu. Toplam ithalatın yüzde 9,1'ini, 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı. İthalatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 12,1, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,6, 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 61,1 oldu.

Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın yüzde 56,6’sı, ithalatın ise yüzde 52,1’i sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
IhracatİTHALATDış Ticaret IstatistikleriTÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O yönetmelik yürürlüğe girdi
O yönetmelik yürürlüğe girdi
“Parayla poşet satmak fırsatçılıktır”
“Parayla poşet satmak fırsatçılıktır”
Hamsi 12, sazan 10 TL…
Hamsi 12, sazan 10 TL…
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim