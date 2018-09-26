Büyük ölçekli girişimlerde ihracat atağı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı girişim özelliklerine göre dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre; toplam ihracatın yüzde 22,2'sini, 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı.

İhracatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,9, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 16,1, 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 43,8 oldu. Toplam ithalatın yüzde 9,1'ini, 1-9 kişi çalışanı olan mikro ölçekli girişimler yaptı. İthalatta, 10-49 kişi çalışanı olan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 12,1, 50-249 kişi çalışanı olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,6, 250+ kişi çalışanı olan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 61,1 oldu.



Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın yüzde 56,6’sı, ithalatın ise yüzde 52,1’i sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. (Bülten)