23 Şubat 2017 Perşembe

Bütün ihracatçılar yararlanmalı

Alıcılarla birebir görüşülmesi açısından ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi kararının çok iyi olduğunu dile getiren Malatya Ticaret Odası Başkanı Gürsel Özbey, “Malatya Ticaret Borsası Başkanı olarak bütün ihracatçılarımızın yeşil pasaport hakkından yararlanmasını istiyorum” dedi.

23 Şubat 2017 Perşembe 16:45
Bütün ihracatçılar yararlanmalı

  İhracatçılara yeşil pasaport verilmesinin Bakanlar Kurulundan çıktığını ve yakında dağıtılmaya başlanacağını değerlendiren Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Gürsel Özbey, BUSABAH’a konuştu.

  Odalar ve Borsalar Birliğinin uzun zamandır ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi için Hükümetle görüşme yaptığını dile getiren Başkan Özbey, artık Türkiye’deki ihracatçıların alıcılarla birebir muhatap olması için hükümetin böyle bir talebi değerlendirmeye aldığını söyledi.

HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN
  “Şu anda ihracatımızdaki azalmanın çözümü için bunun gerekli olduğunu, ihracatçılarımızın birebir mutlak suretle alıcılarla görüşmek için ilgili ülkelere gitmeleri için yeşil pasaportun faydalı olacağını düşünüyorum” diyen Başkan Özbey, şunları dile getirdi:

“Bu karar çok iyi oldu. Malatya’da tahminen 50’nin üzerinde belki 100’e yakın ihracatçımızın yeşil pasaport hakkından yararlanacağını düşünüyorum. Çünkü henüz yeşil pasaportun ihracatçılara verileceği şartlarda açıklanmadı. O şartları bir görmek gerekiyor. Ben Malatya Ticaret Borsası Başkanı olarak bütün ihracatçılarımızın yeşil pasaport hakkından yararlanmasını istiyorum. Tüm ihracatçılarımıza bu olanağın sağlanması bizim temel prensibimizdir. İhracatçımız mutlaka dünyayı gezecek ve ürünlerini mutlaka pazarlayacak. Bir an önce yeşil pasaportun şartları açıklanmalı. İhracatçılarımızın da yeşil pasaport alması için de çaba göstermesini istiyorum. Bizim asli görevlerimizden birisi de ihracatçılarımızın önünü açmaktır. Biz de bununla ilgili gereken destekleri vereceğiz. Şimdiden ihracatçılarımıza hayırlı ve uğurlu olsun."

MUTLU SARIGÜL
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