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Bütçe, ağustosta 5,8 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2018 Ağustos ayında merkezi yönetim bütçesi 5,8 milyar TL açık verdi.

Bütçe, ağustosta 5,8 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2018 Ağustos ayında merkezi yönetim bütçesi 5,8 milyar TL açık verdi.

18 Eylül 2018 Salı 18:07
Bütçe, ağustosta 5,8 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılı Ağustos ayı ve ocak-ağustos dönemi merkezi yönetim bütçe denge verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 5 milyar 800 milyon 931 bin TL açık, faiz dışı denge ise 2 milyar 451 milyon 798 bin TL fazla verdi.

Bu dönemde faiz dışı harcamalar 67 milyar 841 milyon 161 bin TL olarak gerçekleşirken, faiz harcamaları da 8 milyar 252 milyon 729 bin TL oldu.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

Merkezi yönetim bütçesi 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 465 milyar 923 milyon 951 bin TL açık verdi. İlk 6 aylık dönemde faiz dışı harcamalar 691 milyar 53 milyon 271 bin TL olurken faiz harcamaları ise 71 milyar 700 milyon TL oldu. Bu dönemde faiz dışı denge de 5 milyar 776 milyon 49 bin TL fazla verdi. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Hazine Ve Maliye BakanlığıYönetim Bütçesi
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