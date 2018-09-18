Bütçe, ağustosta 5,8 milyar TL açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2018 yılı Ağustos ayı ve ocak-ağustos dönemi merkezi yönetim bütçe denge verilerini açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 5 milyar 800 milyon 931 bin TL açık, faiz dışı denge ise 2 milyar 451 milyon 798 bin TL fazla verdi.

Bu dönemde faiz dışı harcamalar 67 milyar 841 milyon 161 bin TL olarak gerçekleşirken, faiz harcamaları da 8 milyar 252 milyon 729 bin TL oldu.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ

Merkezi yönetim bütçesi 2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde ise 465 milyar 923 milyon 951 bin TL açık verdi. İlk 6 aylık dönemde faiz dışı harcamalar 691 milyar 53 milyon 271 bin TL olurken faiz harcamaları ise 71 milyar 700 milyon TL oldu. Bu dönemde faiz dışı denge de 5 milyar 776 milyon 49 bin TL fazla verdi. (Bülten)