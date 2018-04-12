Bursa’daki İnşaat Fuarı’nın gözdesi Osmangazi Belediyesi oldu

Bursa’da açılan ve 15 Nisan’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan İnşaat ve Dekorasyon Fuarı ile Bursa Gayrimenkul Fuarı’nın gözdesi Osmangazi Belediyesi oldu. Osmangazi Belediyesi, Soğanlı’da 5.etap halinde gerçekleştirdiği 2 bin 200 konutluk Kentsel Dönüşüm Projesi ve Uludağ’ın eteklerinde yeni yapacağı Demirkapı Kentsel Dönüşüm Projesi ile fuarın gözdesi oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yerli ve yabancı yatırımcılarla, Bursalıların ziyaret ettiği fuarda Kentsel Dönüşüm Projeleri hakkında bilgi verdi. Başkan Dündar, fuarın açılışında belediyenin standını ziyaret eden Bursa Valisi İzzettin Küçük, BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve yabancı yatırımcılarla yakından ilgilendi.

Osmangazi Belediyesi olarak kentsel dönüşüm konusunda ciddi bir çalışma içerisine girdiklerini hatırlatan Dündar, "Hamitler, Güneştepe kentsel dönüşüm bölgeleri, tarihi eserlerin restore edildiği bölgeler, Soğanlı, Demirkapı, Şehreküstü’ndeki çalışmalar Osmangazi Belediyesi dönemindeki meydan, Hisar bölgesi bu çalışmalar içerisinde yer alıyor. Burada şu an bitirmiş olduğumuz Soğanlı Kentsel dönüşüm bölgesi var. 4 kısımdan oluşuyor. 1796 konut ve 200 ticarethane inşaatını bitirdik. Şimdi 5. kısımda inşaat devam ediyor. Vatandaşlarımız dairelerine taşınmaya başladı. Soğanlı’nın en önemli dikkat çeken tarafı Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu, talep etmiş olduğu zemin artık 5 kat inşat yapısının uygulandığı bir bölge. Dolayısıyla bizim kendi kültürümüze uygun mimarisiyle, tabi ki vatandaşların komşuluk ilişkilerini daha çok gelişebileceği, eski mahalle kültürünün yaşanabileceği geniş caddeleri sokakları, spor tesisleri, camisi, okulu, yüzme havuzu hakikatten çok güzel bir mekan ortaya çıktı. Tabi biz burasını planlarken caddeyi Çelebi Mehmet Bulvarı’ndan 70 metre olarak planladık. Dolayısıyla ferah, geniş bir cadde. Geniş bir ticaret mekanı ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla burası bundan sonraki yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmalarına örnek bir vizyon proje oluşturdu. Yani bunda sonraki projelerde burası örnek teşkil ederek diğer bölgelerin gelişimine katkı sağlamış olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yapmış olduğumuz projede bakanlık kendi dairelerini, müteahhit kendi dairelerini aldı. Satıldı. Bizler takasda kullandık ve tabi ki bizim önümüze yine diğer kentsel dönüşümlerde kullanmak üzere elimizde olan dairelerin satışını da yapıyoruz. Bunlar da gazetelere ilan edilerek, açık arttırma usulü ile satışlarımız devam ediyor" dedi.

"Belediyenin elindeki daireler açık artırmayla satılıyor"

Başkan Dündar, Soğanlı’nın diğer etabı olan Çiftehavuzlar için de görüşmelerin devam ettiğini bölge halkının orada kalmak istediğini ifade ederek, "Biz onlara daire takası teklif etmiştik. Ancak onlar yerlerinde kalmak istediklerini ifade ettiler. Onlara özel proje yapıyoruz. O projeyi kabul ederlerse yapacağız. Oradaki etabıyla toplamda 2200 konut yapıyor. Şu anda biten Soğanlı Kentsel Dönüşüm Projesi’nde belediyenin elinde olan daireleri 190 ile 340 bin lira arasında açık arttırma ile satıyoruz. Burası sürekli değer kazanan bir bölge. Belediyemizin elindeki daireleri satarak diğer kentsel dönüşümler için kaynak oluşturuyoruz" diye konuştu. .

"Demirkapı Kentsel Dönüşüm Projesi başlıyor

Fuarda Demirkapı Kentsel Dönüşüm Projesi’nin maketini de sergilediklerini ifade eden Dündar, "Demirkapı Kentsel Dönüşüm Bölgesi de Uludağ eteklerinde, Bursa’nın en güzel yerinde. Bursa Bursa’nın en eski semtlerinden. O mahallemizde fiziki şartlar zor ve o bölgeye uygun tarzda bir proje çalışması yapıldı. Projeler kesinleşti, şu an uygulama aşamasında. Tabi o bölgede ki insanı orada muhafaza ederek Bursa mimarisi, Bursa renklerinin kullanıldığı ve orada tarihi Hisar’la bütünleşecek olan bir proje ortaya çıkıyor. Farklı bir bölge olarak seçilmiş burası, o bölgede de dönüşümlere katkı sağlayacak tetikleyecek bir proje düşünüyoruz. Şu an da mülkiyet tespiti yapılıyor. Orada 220 konut 100 araçlık otopark ve tabi ki ulaşım sorununun çözüleceği yolların daha düzgün kullanılabilir hale getirileceği bir proje olacak. Çünkü engebeli şartları göz önüne aldığımızda tabi ki inşaatın daha zor olduğu ve ulaşım sorununu çözümüne katkı sağlayacak bir proje. İnşallah yaşanabilir bir Demirkapı ortaya çıkaracağız. Bu çalışma ile birlikte Bursa’nın farklı bölgelerinde farklı konumlarına göre yer belirleyerek bu çalışmaları yapmış olduk" şeklinde konuştu.

Başkan Dündar, tarihi Hisar bölgesinde Oruçbey Caddesi’nde de dönüşüm çalışmasının başladığını, yıl sonunda biteceğini ifade ederken, tüm Hisar için de güzel projeleri olduğunu sözlerine ekledi.

30’u aşkın ülkeden 300’den fazla yabancı alıcının geldiği inşaat ve gayrimenkul fuarı 15 Nisan’a kadar Buttim Fuar Alanı’nda açık kalacak.