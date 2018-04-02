Bursa’da teknoloji uzmanları yetişiyor

Bir çok alanda yüzlerce kursu ilçe halkıyla buluşturan İnegöl Belediyesi, robotik eğitim adı verilen arduino kursu açtı. 13 genç, ilk kez açılan bu kursu başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

İnegöl Belediyesi, vatandaşların kişisel eğitimlerine yönelik hayata geçirdiği projelerde de iletişim ve teknoloji çağına ayak uyduruyor. İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında (İNESMEK) bu kapsamda ilk kez arduino (robotik eğitim) kursu düzenlendi. Gençlerin talebi üzerine açılan kursun ilk kursiyerleri, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Sertifika töreninde kursiyerlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, belge takdimi öncesi bir konuşma yaptı. Kursun gençlerin talebi üzerine açıldığını hatırlatan Alper Taban, “Çok değerli hocamız ve çok değerli genç kardeşlerimi öncelikle ben selamlıyorum saygıyla ve sevgiyle. Bugün aslında şehrimizde bizim adımıza ilk olarak gerçekleştirdiğimiz arduino adı altında elektroniğe geçiş veya elektronik beyin anlamını taşıyan bir kursu gerçekleştirdik. Tabi bunun bir hikayesi vardı. Bu konuda heyecanı olan gayreti olan Muhammed kardeşimizin bizlere bu yöndeki bir fikrini iletmesi neticesinde şehrimizde genç nüfusa sahibiz öğrencilerimiz var, 62 bin öğrencimiz var şehirde ortaöğretime kadar. Dolayısıyla biz İnegöl Belediyesi olarak muhakkak surette şehrimizi iyileştirmek, yeni projeler şehrimize katabilmek için çabalıyoruz ama birde insana yatırım, insanında ötesinde gençlere yatırım anlamında neler yapabiliriz konusunda çalışıyoruz” dedi.

Kültürden sanata, spordan turizme ve ekonomik anlamdaki işler gibi pek çok alanda var olmaya çalıştıklarını da belirten Taban, “Gençlerimizin de özellikle artık günün bilişim çağı olduğunu düşünürsek ve buna mukabilde yeni bir insan kaynağı oluşturmamız gerektiğinizde göz önüne alırsak biz ne yapabiliriz konusunda böyle bir kursun açılması konusunda öncülük etmeye çalıştık. Buradaki 13 arkadaşımızın yapmış olduğu projelere de baktık. Hayallerini gerçekleştirmeye, hedefe ulaştırmaya çalışıyorlar. Tabi hayalle başladılar, gelecekte inşallah hedefe de varacaklar. Ben onların her birinin alanında uzman mesleki hayatında en iyisi olan gençlerimiz olmasını canı gönülden istiyorum. Bunun içinde bu ortamı kendilerine hazırlamaya çalıştık. Çok değerli öğretmenimiz kendi mesleki bilgilerini onlarla paylaştı, onlarda kendi önlerine koyduğu projeleri burada oluşturmaya çalıştırdılar. Biz bugün ve bundan sonrası içinde yine buradan tekrar ediyorum şehrimizdeki gençlerimizin önerileri ve fikirlerine açığız. Onların fikirleri bizim için önemli” diye konuştu.

Başkan Taban, bilgi ve iletişim çağında olduğumuzu ve bu alana önem verdiklerini de vurgulayarak şöyle konuştu: “Bilgi ve iletişim çağındayız, teknoloji çağındayız. Artık bizim yazılım gibi bir alanı da es geçmemiz gerekiyor. Belki bu konuda kısmi olarak çalışmalar okullarda da var veya farklı farklı çalışmaların olduğunu da biliyorum ama biz yerel yönetici olarak şehrimizde ne yapabiliriz kaygısıyla hareket ettik ve bugün 13 tane kursiyerimiz burada sertifika aldı. Belgeler çok önemli değil ama onların gerçekten bir şeyler başardığına ben şahit oldum buda beni mutlu etti. Bundan sonrası içinde çok değerli öğretmenlerimiz ve gençlerimizle istişare yaparak onlar için uygun zemini hazırlayarak onların kendini yetiştirmesini geliştirmesini ve bu konuda meslek sahibi olmaları konusunda katkılarımızı sunmaya devam edeceğimizi belirtmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum.”

Konuşma sonrası arduino kursunun ilk kursiyerlerine sertifikaları takdim edildi.