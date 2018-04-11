Bursa’da çiftçiye 3 milyon adet çilek fidesi

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’daki çilek üretiminin daha verimli hale getirilmesi hedefiyle 3 milyon adet çilek fidesini Bursalı çiftçilerle buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin nitelikli hale getirilmesi ve artırılması çalışmaları kapsamında Bursalı 600 çiftçilere 3 milyon adet ‘albion’ cinsi çilek fidesi dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, il genelinde tarımsal teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması yönünde üreticiye destek çalışmalarını sürdürüyor. Planlanan faaliyetler doğrultusunda çiftçilere tohum, gübre, ilaç, fide, fidan, tarımsal alet ve makine yardımları yapılarak, tarımsal ürünlerin nitelik ve nicelik özellikleri artırılıyor. İlçelerin yerel özelliklerine uygun bitkisel çeşitlerin çoğaltılması çalışmaları da ‘verilen desteklerle aynı oranda’ devam ediyor.

Kişi başı 5000’er adet

Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin desteklenmesi çalışmaları kapsamında hazırlanan ‘Çilek Destekleme Projesi’ ile Bursa’da ‘albion’ cinsi çilek yetiştiriciliği dönemini başlatmak istiyor. Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kentteki çilek üretiminin daha verimli hale getirilmesi hedefiyle 3 milyon adet çilek fidesinin Bursalı çiftçilerle buluşturulduğu kaydedildi. Çilek fidelerinde Türkiye’nin en verimli türü olarak bilinen ‘albion’ cinsinin tercih edildiği belirtilen açıklamada, sağlanan destekten Büyükorhan, Orhaneli, Keles, Osmangazi, Kestel ve İnegöl’den 600 çiftçinin ‘kişi başı 5000’er adet olacak şekilde’ yararlandığı vurgulandı.

Büyükşehir Belediyesi, ‘Çilek Destekleme Projesi’nin başlangıcı olan ve dağıtımı tamamlanan malç serme makinalarıyla çilek tarımının modern şartlarda yapılmasının ilk adımını atmıştı.

Çilek üretimi, Türkiye’de son yıllarda gerek gıda sanayi sektöründe kullanılması gerekse taze olarak sevilerek tüketilen bir meyve türü olması nedeniyle yaygınlaştı. Bursa’da yıllık olarak 40-50 bin tonlarda seyreden üretime rağmen ekim alanlarında yıllar itibari ile azalma gözleniyor. Bursa, çilek üretiminde Türkiye’de üçüncü sırada yer alıyor.