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Bursa yeni bir termal tesise kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediyesi’nce şehre kazandırılan Selçuk Hatun Termal Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Özel sektör iş birliğiyle, güzel bir tesisin kente kazandırıldığını söyleyen Başkan...

Bursa yeni bir termal tesise kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediyesi’nce şehre kazandırılan Selçuk Hatun Termal Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Özel sektör iş birliğiyle, güzel bir tesisin kente kazandırıldığını söyleyen Başkan...

09 Şubat 2018 Cuma 19:36
Bursa yeni bir termal tesise kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediyesi’nce şehre kazandırılan Selçuk Hatun Termal Tesisi’nde incelemelerde bulundu. Özel sektör iş birliğiyle, güzel bir tesisin kente kazandırıldığını söyleyen Başkan Aktaş, “Bu tesis Bursa’nın tesisi. Bursa, su, kaplıca ve termal şehridir” dedi.

Başkan Aktaş, Sıcaksu bölgesinde kamulaştırmaların devam ettiğini hatırlatarak, “Yıldırım’da yaptığımız toplantıda, Yıldırım Belediye Başkanı’mız Selçuk Hatun Termal Tesisi’nde termal su olmadığını söyledi. Bununla alakalı hemen girişimlere başladık. İnşallah Bursa’nın şifalı sularıyla bu tesisi de buluşturacağız. Bu tesisin sadece Bursa’ya değil, aynı zamanda Marmara Bölgesi’ne ve Türkiye’ye hitap eden bir tesis haline geleceğine inanıyorum” diye konuştu.

Başkan Aktaş, tesisin uzman doktorların da yer aldığı kaliteli ve modern bir tesis olduğunu anlatarak, “Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle, en geç yılsonuna kadar termal su işlemleri tamamlandığında, Bursa adına güzel bir kazanım olacaktır” dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali de Türk kültürünün geleneksel hamam ve sauna kültürü ile tamamlayıcı tıbbın bir arada olduğu tesisin hem Bursalılara hem de yerli ve yabancı turistlere hitap edecek önemli bir mekân olacağını söyledi.
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