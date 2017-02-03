Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu Programı desteğiyle yürütülen ‘Türkiye’de KOBİ’ler İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’nin son toplantısı Fırat Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu’nun (FIRATSİFED) ev sahipliğinde Malatya’da yapıldı. Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’deki iyi uygulama örneklerini aktararak, KOBİ’ler nezdinde kurumsal sosyal sorumluluk bilincini arttırmanın ve şirketlerin iş modellerini bu doğrultuda yeniden şekillendirmenin hedeflendiği toplantının açılışı TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ve FIRATSİFED Başkanı Yahya Alper Bektaş tarafından yapıldı.

Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 55'ini TÜRKONFED üyelerinin gerçekleştirdiğine dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, Türkiye’nin her yerine seyahat ettiklerini söyledi.

SİNERJİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

“Bu sıkıntılı günlerde üyelerimizle buluşuyor ve sinerji oluşturmaya çalışıyoruz” diyen Başkan Kadooğlu, “Ülkemizin geleceğine olan güvenimiz, bizi bir arada tutuyor. Bu ülke için yatırım yapmaya devam ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Eğer bizler ürkek davranıp fabrikalarımızı kapatırsak, yatırımlarımızı ötelersek inanın istenilen oyunlar başarıyı elde edecektir. Bugün kutuplaşma değil birlik ve beraberlik günüdür. Fikirlerimiz farklı olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağının, bağımsızlığının, varlığının bütün dünyada tescili için çalışmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Tarkan Kadooğlu’nun konuşmasının ardından Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Serkan Yeşilyurt da ‘KOBİ’ler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Türkiye ve AB Örnekleri’ konulu bir sunum gerçekleştirdi.

HABER MERKEZİ