Tavuk Pazarı’na alışılmışın dışında 2 kaz görenleri hayrete düşürdü. İrilik ve sıra dışı görünümüyle Tavuk Pazarı’nın maskotu olan kazlar, diğer kazların aksine hemen alıcı buldu.

YILDA 100 CİVARINDA YUMURTLARLAR

Kazları Bursa’dan getiren ve özelliklerini anlatan satıcısı ise, Malatya’da Çin kazının bulunmadığını dile getirdi. Çin kazlarının özelliğini anlatan satıcı, “Bu kazlar bulundukları bölge ve iklime çabuk uyum sağlarlar. Diğer kazlara göre yağ oranları düşük. Etleri çok lezzetli. Diğer kazların yılda ortalama 15-20 tane yumurtlarken Çin kazları ise Şubat ayından itibaren yumurtlamaya başlarlar ve yumurta verimleri ise hemen hemen yüz tane civarında. Kuluçkaya yatarlar. Ve su istekleri diğer kazlara göre daha az. Malatya’ya daha fazla getirmeyi düşünüyorum. Bu kazları pazar getirdiğimde görenler çok şaşırdılar. Özellikle gagalarının üzerindeki kemik vatandaşların çok ilgisini çekti. Özellikle gelip soranlar oldu. Bu ne kazı, yaban kazları mı bunlar diye. Bizler de vatandaşları bilgilendirdik. Sattım. Çiftini 450 TL’ye verdim. Alan müşterim de daha fazla istedi. Yaylası varmış” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL