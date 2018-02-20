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Borsa İstanbul halka arz edilecek

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu senenin sonuna kadar Borsa İstanbul’un halka arzının bitirilmesi talimatı verdiğini söyledi. Karadağ, "Yılın ikinci çeyrek finansallarıyla,...

Borsa İstanbul halka arz edilecek

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu senenin sonuna kadar Borsa İstanbul’un halka arzının bitirilmesi talimatı verdiğini söyledi. Karadağ, "Yılın ikinci çeyrek finansallarıyla,...

20 Şubat 2018 Salı 12:55
Borsa İstanbul halka arz edilecek

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu senenin sonuna kadar Borsa İstanbul’un halka arzının bitirilmesi talimatı verdiğini söyledi. Karadağ, "Yılın ikinci çeyrek finansallarıyla, sene sonuna kadar Borsa İstanbul’un halka arzını tamamlamak istiyoruz" dedi.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul’un halka arzıyla ilgili açıklamada bulundu. Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bu sene sonuna kadar Borsa İstanbul’un halka arzını bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Karadağ, konuyla ilgili şunları aktardı:"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanını kabullerinde bizim halka arz konumuz da gündeme geldi. O görüşmede Cumhurbaşkanımız halka arzın 2018 yılı içinde bitirilmesi talimatını verdiler. Biz de hazırlıklarımızı buna göre somut tarihe göre netleştirdik. Şu an ki hedefimiz, 2018 yılı ikinci çeyrek finansallarımızla, sene sonuna kadar Borsa İstanbul’un halka arzını tamamlamak."
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