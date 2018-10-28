Borç yapılandırmada son çağrı

Yoğun talep üzerine uzatılan kampanyada son haftaya gelinmesi ile Fırat EDAŞ; borç kapsamındaki müşterilerini avantajlı fırsattan yararlanabilmeleri için müşteri merkezlerine başvurmaları yönünde bilgilendirdi.

2017 ve öncesi yıllara ait, icra ve dava aşamasında elektrik borcu olan tüm müşterilerin yararlanabildiği kampanya kapsamında; müşterilere borcunu taksitlendirme ve gecikme faizini silme imkânı sunuluyor.

12 AYA VARAN TAKSİTLENDİRME KOLAYLIĞI SAĞLANACAK

Kampanyaya başvuran müşteriler elektrik borcunun anaparasını peşin ödemesi halinde gecikme faizinde, yüzde 100’e varan indirimden faydalanabilecek. Tamamını peşin ödeyemeyen müşterilere ise 12 aya varan taksitlendirme kolaylığı sağlanacak.

Kampanya ile taksitlendirme fırsatından yararlanan müşterilerine hatırlatmada bulunan Fırat EDAŞ, protokolün bozulmaması adına taksitlerin ihmal edilmeden zamanında ödenmesinin önemli olduğuna işaret etti. Aksi takdirde yapılan protokolün geçerliliğini yitireceği ifade edildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada kampanyanın 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona ereceği, hiçbir şekilde uzatılmayacağı ve tekrar edilmeyeceği vurgulandı.

Yapılan bilgilendirmede borç yapılandırma kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin belirlenen tarihe kadar Fırat EDAŞ’ın Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerindeki müşteri merkezlerine başvurmaları gerektiğine dikkat çekildi. (Haber Merkezi)