Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 16°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90542
ALTIN
221.566
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1696
EURO
6.3486

Borç yapılandırmada son çağrı

Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde 932 bin aboneye kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Fırat EDAŞ; mesken, tarımsal sulama ve ticarethane tarife grubuna dâhil tüm abonelerinin geçmişten gelen borçlarına ödeme kolaylığı sağlayarak müşterilerinin yanında olmaya da özen gösteriyor. 31 Ekim tarihine uzatılan borç yapılandırma kampanyasının bitimine bir hafta kalması ile Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., kampanyadan halen yararlanamayan müşterilerine avantajlı fırsatı kaçırmamaları için son çağrısını yaptı.

Borç yapılandırmada son çağrı

Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde 932 bin aboneye kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Fırat EDAŞ; mesken, tarımsal sulama ve ticarethane tarife grubuna dâhil tüm abonelerinin geçmişten gelen borçlarına ödeme kolaylığı sağlayarak müşterilerinin yanında olmaya da özen gösteriyor. 31 Ekim tarihine uzatılan borç yapılandırma kampanyasının bitimine bir hafta kalması ile Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş., kampanyadan halen yararlanamayan müşterilerine avantajlı fırsatı kaçırmamaları için son çağrısını yaptı.

28 Ekim 2018 Pazar 12:18
Borç yapılandırmada son çağrı

Yoğun talep üzerine uzatılan kampanyada son haftaya gelinmesi ile Fırat EDAŞ; borç kapsamındaki müşterilerini avantajlı fırsattan yararlanabilmeleri için müşteri merkezlerine başvurmaları yönünde bilgilendirdi.

2017 ve öncesi yıllara ait, icra ve dava aşamasında elektrik borcu olan tüm müşterilerin yararlanabildiği kampanya kapsamında; müşterilere borcunu taksitlendirme ve gecikme faizini silme imkânı sunuluyor.

12 AYA VARAN TAKSİTLENDİRME KOLAYLIĞI SAĞLANACAK

Kampanyaya başvuran müşteriler elektrik borcunun anaparasını peşin ödemesi halinde gecikme faizinde, yüzde 100’e varan indirimden faydalanabilecek. Tamamını peşin ödeyemeyen müşterilere ise 12 aya varan taksitlendirme kolaylığı sağlanacak.

Kampanya ile taksitlendirme fırsatından yararlanan müşterilerine hatırlatmada bulunan Fırat EDAŞ, protokolün bozulmaması adına taksitlerin ihmal edilmeden zamanında ödenmesinin önemli olduğuna işaret etti. Aksi takdirde yapılan protokolün geçerliliğini yitireceği ifade edildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada kampanyanın 31 Ekim 2018 Çarşamba günü mesai bitiminde sona ereceği, hiçbir şekilde uzatılmayacağı ve tekrar edilmeyeceği vurgulandı.

Yapılan bilgilendirmede borç yapılandırma kampanyasından yararlanmak isteyen müşterilerin belirlenen tarihe kadar Fırat EDAŞ’ın Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerindeki müşteri merkezlerine başvurmaları gerektiğine dikkat çekildi. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Borç Yapılandırma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Düğün yapanlar sıkıntıya düştü
Düğün yapanlar sıkıntıya düştü
Malatya’da konut satışları arttı
Malatya’da konut satışları arttı
“El konulursa Türkiye ekonomisi çöker”
“El konulursa Türkiye ekonomisi çöker”
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim