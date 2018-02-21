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Bolu’da kurulan Güneş Enerji Santrali ile 10 bin hanelik enerji üretilecek

Bolu Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlanan 4 bin panelli Güneş Enerji Santralinin yapımı tamamlandı. Santralde yaklaşık 10 bin hanenin kullanımına eş değer enerji üretilecek.Bolu Belediyesince geçtiğimiz...

Bolu’da kurulan Güneş Enerji Santrali ile 10 bin hanelik enerji üretilecek

Bolu Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlanan 4 bin panelli Güneş Enerji Santralinin yapımı tamamlandı. Santralde yaklaşık 10 bin hanenin kullanımına eş değer enerji üretilecek.Bolu Belediyesince geçtiğimiz...

21 Şubat 2018 Çarşamba 13:03
Bolu’da kurulan Güneş Enerji Santrali ile 10 bin hanelik enerji üretilecek

Bolu Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlanan 4 bin panelli Güneş Enerji Santralinin yapımı tamamlandı. Santralde yaklaşık 10 bin hanenin kullanımına eş değer enerji üretilecek.

Bolu Belediyesince geçtiğimiz yıl Kasım ayında Sarıcalar İçme Suyu Arıtma Tesisi arazisindeki 20 bin metrekarelik alanda inşasına başlanan ve yapımı tamamlanan 4 bin panelli Güneş Enerji Santrali, 10 gün içinde elektrik üretmeye başlayacak. Aylık 10 bin hanenin kullandığı enerjiye eş değer enerji üretilecek olan santralle Bolu Belediyesinin Temiz Su Arıtma Tesisi’ne Gölköy’de bulunan gölden su çekmek için her ay kullandığı 300 bin liralık elektrikten de tasarruf edilmiş olacak. Kurulan santral ile yıllık yaklaşık 1 milyon 300 bin kilovat-saat elektrik üretilecek.

“Ülkemiz enerji açısından dezavantajlı bir ülke”

Türkiye’nin enerjisinin hemen hemen her çeşidinin yüzde 95’ini dışarıdan satın aldığını ve dışarıya bağımlılığın bir problem olduğunu söyleyen Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Kalkınmakta olan ülke olmamız dolayısıyla enerjinin yüzde 95’ini kömür dahil dışarıya bağımlıysak, bu çok büyük bir problem. Böyle bir problemi aşmak için de akarsularımız üzerine yapılan HES’ler ve barajlar, rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanmalıyız. Bunlar üstelik doğayla uyumlu yapılar. Bununla ilgili dünya epeyce yol aldı. Türkiye’de ise hükümetimiz buna sonuna kadar destek veriyor. Şu an rüzgarın olduğu yerlerde rüzgar türbinleri yapıldığı gibi, güneş enerjisi ile ilgili de çalışmalar başladı. Biz de şehrimizde yatırımcılara her konuda öncülük etmeye çalışıyoruz. Şu an yaklaşık 20 bin metrekarelik bir alan üzerinde temiz su arıtma tesisimizin hemen yanındaki boşlukta 1 megavatlık güneş enerji sistemini bitirdik. Bu enerjiyle 10 bin tane konutun elektriğini elde edebilecek güçte enerji üretilecek. Şu an işlem bitti ve inşallah 10 gün içerisinde elektrik üretimini devreye sokacağız” dedi.

“Teşvik için önce belediye binalarında kullanılacak”

Bolu Belediyesi olarak güneş enerjisinden istifade etmek isteyenlere öncülük edeceklerini ve belediye binalarının çatılarında güneş enerjisini kullanmaya başlayacaklarını belirten Başkan Yılmaz, “Vatandaşlarımız gelip görecekler ve inşallah bu yayılacak. Çevreye zarar vermemiş olacağız ve yüzde 95’ini satın aldığımız dolara bağlı enerjiden ülkemizi kurtarmak için bir seferberlik olacak. Hükümetimiz bu konuda destek veriyor. Hatta binaların çatılarına bu sistemi kuranlara da çok ciddi teşvikler veriyor. Şu an bu çalışmadan sonra verimliliğimize bakarak kendi binalarımızda kullanmaya başlayacağız. Böyle bir yatırımın maliyeti düşük değil. Bir yatırımcı ne kadar verimli olduğunu bilmeden yatırıma girmekten çekinir. Bolu çapında iş yapacaklar için bizim deneme yapmamız gerekiyor. Öncelikle belediye binalarının çatılarında denemeye başlayacağız” şeklinde konuştu.
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