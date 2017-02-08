Şimdi kuru temizleme işinde çalışanlar da bu haktan yararlanabilmek için talepte bulunmaya hazırlanıyor. Fiili hizmet zammı olarak bilinen bu uygulamadan en çok madenciler yararlanırken, bu uygulama kapsamına giren birçok meslek grubu bulunuyor. Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar, cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar, cıva üretimi işleri sanayi çalışanları, apple-converted-space"> çimento fabrikalarında çalışanlar, kok fabrikalarıyla termik santrallerde çalışanlar, alüminyum fabrikaları, demir ve çelik fabrikaları, döküm fabrikalarında çalışanlar, asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışanlar, yeraltı işleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler, su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, emniyet ve polislik mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda asaleti onaylanmış olmak şartıyla adaylıkta geçirilen süreler dâhil polis, komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, emniyet müdürleri ile bu ve daha yukarı maaş ve derecelerdeki emniyet mensupları, Milli İstihbarat Teşkilâtı mensupları, itfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlar, basın ve gazetecilik mesleğinde Basın Kartı Yönetmeliği'ne göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar, fiili hizmet zammından yararlanabilecek meslek gruplarında bulunanlar olarak biliniyor.

TOKSİK MADDELERLE ÇALIŞIYORUZ

Bu gruplara ek olarak kuru temizleme işiyle uğraşanlar da hükümetten erken emeklilik talebinde bulunmaya hazırlanıyor. Birçok tehlikeli alet ve kimyasal maddeyle çalıştıklarını ifade eden kuru temizlemeciler, kendilerinin de fiili hizmet zammı kapsamında değerlendirilen bir meslek grubu olmak için çalışma başlatılmasını talep ediyor.

Kuru temizlemeci olarak hizmet veren Murat Gürsoy, bu taleplerini dile getirerek, “Tehlikeli işlerde çalışanlar gibi, biz kuru temizlemecilerin de erken emeklilik gibi bir talebimiz var. Ağır ve yıpratıcı meslek gruplarında çalışan insanlar için var böyle bir şey bildiğim kadarıyla. Bizler de kuru temizleme işinde, mesela kimyasal maddelerle çalışıyoruz. Solvent kullanıyoruz, toksik maddeler… Tehlikeli maddeler bunlar, tehlikeli madde sınıfına giriyorlar. Bu sebeple erken emeklilik için talepte bulunmak istiyoruz. Çünkü biz de işimizde tehlikeli maddeler kullanıyoruz, biz de erken emeklilik hakkından faydalanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK