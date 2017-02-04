Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birliği Mehmet Taneli, hayvan ithalatının birliklere verilmesini istedi. Taneli, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Taneli, et fiyatlarının üreticiler açısından düşük olduğunu belirterek, bunun kendiler açısından sorun olmayacağını söyledi.

FİYATLARLA OYNUYORLAR

Büyük işletmelerin et fiyatlarıyla oynadığını kaydeden Başkan Taneli, “Et fiyatları üreticiler açısından düşük. Eğer herhangi bir sıkıntı olmazsa, büyük dalgalanmalar olmazsa bu düşüklük bizim açımızdan fazla bir sorun olmaz. Ancak önümüzü göremiyoruz. Çünkü büyük işletmeler hayvan ithalatı yapıyor. Küçük işletmelerin et fiyatlarını, hayvan fiyatlarını dalgalandırma gibi bir etkisi yok. Ama bu işi rant haline getiren büyük işletmeler fiyatlarla oynuyorlar” diye konuştu.

BİZ BU İŞİ YAPABİLİRİZ

Hayvan ithalatının birliklere verilmesi yönünde bir söylentinin olduğunu belirten Başkan Taneli, şunları kaydetti:

“Et ve Süt Kurumu şu anda hayvan ithalatı yapıyor. Yapılan ithalatların sadece yüzde 3’ü besicilere hitap etti. Yani besicilerimizin yüzde 97’si hayvan ithalatından faydalanamadı ve mağdur durumdalar. Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Merkezine bağlı 116 birlik var ve hayvan ithalatını eğer devlet bize verirse biz bu işi yapabiliriz. Et ve Süt Kurumu hayvanları gümrüksüz getiriyor. Bizlere de bu imkan verilirse bizler 60 başlık hayvan işletmesi bulunan işletmelere hayvan getirebiliriz. Zannedersem Cumhurbaşkanımız, Bakanımız Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye yetki vermiş. Birlik ve dernekleri de hayvan ithalatı içine sokmak istiyorlar. Bu çok iyi bir gelişme. Bu gelişme net değil. Önümüzdeki hafta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci’yle görüşeceğim. Eğer bize ithal yetkisi verilirse bu sorunu çözeriz.”

FİYATLARI CİDDİ MANADA YÜKSEK

Öte yandan Başkan Taneli yem fiyatların çok pahalı olmasından da yakındı. Başkan Taneli, “Yem fiyatlarıyla ilgili problemimiz var. Yem fiyatları ciddi manada yüksek. Yemdeki KDV’nin düşürülmesi sadece yemcilere yaradı. 2 sefer zam yaptılar ve KDV’deki indirim farkını kapattılar. KDV indiriminin yetiştiriciye hiçbir faydası olmadı. Devletimiz üretici birliklerine yetki verdiği zaman sorunlar çözülecek” dedi.

MUTLU SARIGÜL