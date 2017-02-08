Genel Başkan Osman Ünsal, Malatya ziyaretinde ilk açılımın yatırım olduğuna dikkat çekti. Ünsal, “23 cazibe merkezleri kapsamında Malatya da var. Malatya için inşallah yapacağımız yatırımları yerel iş adamlarımızla konuşacağız. Valimizle teknik anlamda bir görüşme yaptık. TSO Başkanımızla da kapsamlı bir görüşme yapacağız. BİRKONFED olarak bünyemizde bulunan iki milyon işadamımızla Malatya’ya ne sağlayabiliriz, bu kenti kalkındırma, yeni istihdam alanları oluşturma noktasında neler yapabiliriz; bunları konuşacağız. Malatya’ya ilk olarak eğitim noktasında yatırım yapmayı planlıyoruz. Malatya’da genç nüfus çok fazla ve eğitim noktasında çok istikrarlı bir şehir. Eğitim alanında yatırım yapacağız. Tabi ki Türkiye’nin en büyük ihracat ağını oluşturan madenlerdir. Malatya’daki maden olanaklarını nasıl kullanabiliriz bunu konuşacağız. Hemen hemen bütün ilçelerimizde maden yatağı var” dedi.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ…

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’yi daha çok kalkındırmak için iş dünyasının temsilcileri ile yeni anayasa ve referandum sürecinde aktif görev aldıklarını söyleyen Ünsal, “15 Temmuz işgal teşebbüsüyle beraber Türkiyemizde hem siyasi hem ekonomik hem de teröre karşı mücadele konusunda ciddi bir politika gerçekleştirilmiştir. Biz iş dünyası, işin daha çok ticari, ekonomik kısmındayız. Bu süreçten sonra ülkemizin her noktasına yatırım yapmak, Türkiyemizi daha çok kalkındırmak, daha çok ileri noktalara taşımak için kolları sıvadık. Çünkü ekonomi güçlü olmayan bir ülke, ne terörle ne de şer odaklarıyla asla ve asla mücadele edemez. Bu noktada iş dünyasına ciddi görevler düşüyor. Biz de iş dünyasının bir temsilcisi olarak bu misyonu üstlenmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’yi inşallah nisan ayı sonunda cumhurbaşkanlığı sistemine mutlulukla, zaferle geçmiş; artık ekonomik ve terör noktasında engellere takılmayan, daha çok kalkınan, üreten, gelişmekte olan ülkeler içerisinde en iyi çıtayı kazanan bir ülke olarak görmeyi arzuluyoruz. Hiçbir ekonomik manipülasyon, hiçbir saldırı bizim kararlılığımıza asla gölge düşüremez. İş dünyası olarak aksine bize yapılan saldırıdan daha büyük cesaret alarak vatanımızın, milletimizin, devletimizin arkasında sonuna kadar duracağız. Mart ayı itibariyle 61 ilimizde ‘anayasa takip çalışması’ yapılacak. Halkımız doğru ve akil kişiler tarafından bilgilendirilecek. BİRKONFED olarak bizde Ordu, Erzurum, Sivas, Kahramanmaraş, Batman ve Malatya’da koordinatörlük görevi üstlenmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

“GÜÇLÜ TÜRKİYE”

MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç da ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin geleceğini inşa etme noktasında, yeni Türkiye’nin inşasında iş dünyasına da ciddi görevler düşüyor. İnşallah bu tür olayları bu ülke bir daha yaşamaz. Bu noktada ülkenin her zamankinden daha fazla birlikteliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Etrafımız ateş çemberi içeride ve dışarıdaki hainler her fırsatta ülkeyi parçalamak, bölmek için bir çaba içerisindeler. Biz bunu ancak birlik ve beraberlik duygusuyla, güçlü bir Türkiye’yle aşabiliriz. Referandumun cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte ülkenin güçlenmesine vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Kişisel olarakta düşüncemiz açık ve net. Referandumun ülkenin önünü açacağını, ülkeyi daha ileri noktaya taşıyacağını ve güçlü bir Türkiye ortaya çıkacağı kanaatindeyiz” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK