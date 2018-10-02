Bir zam haberi daha!

Gıda zammı furyasına evlerin olmazsa olmazı yumurta da katıldı. Her yıl bu zamanlar yumurtaya zam yapıldığını ileri süren tepkisini BUSABAH gazetesine anlatan Tüketici Danışmanı Ali Düzova, önemli açıklamalarda bulundu.Her yıl eylül ayının sonunda ya da ekim ayının başında mutlaka yumurtaya zam yapıldığını dile getiren Düzova, yumurtanın kolisini 19 TL’den 23’ye kadar veren marketlerin bulunduğunu söyledi.

YUMURTA TEMEL BİR GIDA

Yumurta zammından dolayı tüketicilerin tepkili olduğunu belirten Düzova, “Bazı şarküterilerde ise 17,5 TL’den 19 TL’ye kadar satılıyor. Her yıl okullar açıldığı zaman yumurtaya kesinlikle zam gelir. Çünkü her anne sabahleyin mutlaka çocuğuna yumurta pişirir ve okul için beslenmesine de bir tane yumurta koyar. Yumurta temel bir ihtiyaç, temel bir gıda. Ama maalesef şu anda pahalı. Yumurta zammının dolarla ilgisi yok. Buna kesinlikle inanmıyorum. Dışarıdan gelen ithal ürünlere bir şey söyleyemem belki onlar dolar nedeniyle pahalı olabilir ama kendi memleketimizde üretilen hiçbir şeyin zamlanmasında doların alakası yok” diye konuştu.

EV EKONOMİSİ BİZİM ÜLKEMİZDE GELİŞMEDİ

Ev ekonomisinin önemine vurgu yapan Düzova, “İnsanlar yumurta zammına tepkili. Tepkili olsalar ki ne olacak. Ev ekonomisi çok önemli. Ama bu bizim ülkemizde gelişmedi. 1934 yıllarında dünyanın bir başka yerinde aşırı zamlardan dolayı ev kadınları başta olmak üzere bütün insanlar boykot yaptı. Bu durum bizim ülkemizde olabilir mi? En büyük güç, tüketici boykotudur. Bir hafta kimse yumurta almasın ne olacak, bakalım yumurta fiyatı düşecek mi düşmeyecek mi? Ama bunu yapmıyoruz. Gücümüz yok, teşkilatımız yok böyle. Kısacası anneler pahalı ürünleri bir hafta almasın. Bakalım ne olacak sonuç. En büyük güç tüketici boykotudur” ifadelerine kullandı.