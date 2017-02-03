Ekonomik şartların vatandaşları zorladığı şu günlerde evlenmek, evlilik hazırlığı yapmak da zor ve maliyetli bir hal almaya başladı. Esnaflar, söz yapmaktan düğün gününe kadar neredeyse her safhası masraf olan evlilik aşamasının temel ve geleneksel harcamalarının şu anki piyasa koşullarında ne kadara mal olacağını değerlendirdiler.

TEMEL EŞYALAR EN AZ 10 BİN LİRA

Beyaz eşya ve mobilya satan bir mağazada satış danışmanlığı yapan Meral Sayın evlenecek çiftlerin gelip, ufak ev eşyalarını hariç tutarak aldıkları temel ev eşyalarının en az 10 bin lirayı bulduğunu söyledi. Meral Sayın, “En uygun paketi söyledim ben, 10 bin lira tutar en az. Bunun içinde yatak odası var, yemek odası var, oturma grubu var. Beyaz eşya olarak çamaşır makinesi, buzdolabı, fırın ve bulaşık makinesi ve televizyon var. Ekstra olarak halı, küçük ev aletleri de düşünülecek olduğunda toplamda 15 bin lira kadar bir rakamı gözden çıkarmaları lazım çiftlerin. Doların yükselmesiyle birlikte fiyatlarımızda yüzde 20 civarında bir artış oldu. Şu an uygulamıyoruz ama önümüzdeki aydan itibaren uygulamak zorunda kalacağız. O zaman bu toplu fiyatta da bir artış söz konusu olacak mecburen. 10-15 bin lira olarak çıkan fiyat 20 bin lira civarı olacak bu durumda” şeklinde konuştu.

Meral Sayın, eşya almaya gelen çiftlerin, beğenmelerine rağmen kısıtlı bir bütçeye sahip oldukları için bazı eşyalardan, özellikle küçük ev aletlerinden feragat ettiklerini dile getirdi ve neye daha çok ihtiyaçları varsa onu almaya yöneldiklerini belirtti.

ERKEKLER DE ÇEYİZ DİZİYOR

Çeyizlik eşya satan bir dükkânda esnaflık yapan Muhammed Safa Helvacı, kız tarafı ve erkek tarafının alması gerekenlerin farklı olduğunu söyledi. Kız tarafının alması gerekenlerin daha çok çeyiz grubundan olduğunu ifade eden Helvacı, “Yatak odasının yorganı, örtüsü, nevresimi, pikeyi kız tarafı alıyor. Ortalama iyi bir çeyiz 2-3 bin lira arasında değişiyor. Bazıları çok abartıyor, 7-8 bin liralık çeyiz takımı alıyorlar, o kadarı çok gerekli değil. Ortalaması 2 bin, 3 bin liradır, ideal rakamdır. Bunun içinde yorgan takımı var, yün yorganı var, yastığı, çarşafı, pike takımı, nevresim takımı gibi ihtiyaçların çoğunu bu fiyat aralığında rahatlıkla alabilirler. Erkek tarafı da örneğin, söz olduğu zaman seccade seti alıyor, geline vermek için. Aynı şekilde kız tarafı da alıyor bunu. Yine söz bohçası için pike takımı, söz sandığı alıyorlar. Bunları kız tarafı da alıyor. Karşılıklı bir hediyeleşme gibi oluyor diyelim. Çeyiz konusunda erkek tarafının harcaması bin lira ile bin 500 lira arasında oluyor, daha fazla olmuyor. Bütün eşyaların dizilmesi bakımından değerlendirecek olursam aslında kız tarafıyla erkek tarafının harcamaları neredeyse eşit oluyor” dedi.

ALTIN HARCAMALARI HER SAFHADA FARKLI OLUYOR

Evlilik hazırlığının olmazsa olmaz kuyumcu alışverişiyle ilgili olarak kuyumcu esnafı Ahmet Karahan ise, altın harcamalarının aşama aşama farklılık gösterdiğini belirtti. Ahmet Karahan, “Kız isteme safhasında erkek tarafı bir tektaş yüzükle bir bilezik alıyor. Tektaş yüzükler 350 lira ile bin lira arasında değişir fiyat olarak. Bilezik de 2 bin liradan başlar. Düğün aşamasında bilezik sayısı artar, genellikle 5 tane alınır. Yanına bir de set alınır. Onun yanında alyansı, baldız yüzüğü de alınır. Kız tarafı da erkeğin alyansını alıyor, bütçesi uygunsa saat alıyor, künye tarzı şeyler alıyor. Bunlar da toplamda 15-20 bin lira aralığında değişen fiyatlara sahip. Biz de elimizden gelen ikramı yapmaya çalışıyoruz. 3 bin liralık bir bileziği 2 bin liraya kadar indirdiğimiz de oluyor” şeklinde konuştu.

SELAHATTİN BAYRAK