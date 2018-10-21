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Bir ayda 120 bin ton pancar işlendi

Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası'nda 15 Eylül’den bu yanan 160 bin ton pancar teslim aldıklarını, bunun 120 bin tonunu işlediklerini, karşılığında da yaklaşık 12 bin ton şeker, 40 bin ton yaş küspe ve yaklaşık 4 bin ton da melas elde ettiklerini bildirdi.

Bir ayda 120 bin ton pancar işlendi

Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası'nda 15 Eylül’den bu yanan 160 bin ton pancar teslim aldıklarını, bunun 120 bin tonunu işlediklerini, karşılığında da yaklaşık 12 bin ton şeker, 40 bin ton yaş küspe ve yaklaşık 4 bin ton da melas elde ettiklerini bildirdi.

21 Ekim 2018 Pazar 14:50
Bir ayda 120 bin ton pancar işlendi

Malatya Şeker Fabrikası'nda pancar alımı kampanyası devam ediyor. Şu ana kadar yaklaşık 160 bin ton pancar işlemi gerçekleştirildiği belirtildi.

Pancar alımı hakkında bilgi veren Şeker İş Sendikası Malatya Şube Başkanı Nuri Murat, Malatya Şeker Fabrikası'nda bu yılki kampanya döneminin 15 Eylül’de başladığını hatırlatıp, bu yıl yaklaşık 300 bin ton pancar işlemeyi hedeflediklerini belirtti. Murat, "2018-2019 yılı kampanyamız 15 Eylül’de pancar alımıyla başladı. Şuana kadar çiftçilerimizden 160 bin ton pancar teslim aldık. 120 bin tonunu işledik, bunun karşılığında yaklaşık 12 bin ton şeker bugün itibariyle çıkarttık. 40 bin ton yaş küspe yaklaşık 4 bin ton da melas elde ettik. 300 bin ton pancar işlemeyi hedefliyoruz. Rekoltemiz gerçekleşirse bunun karşılığında 40 bin ton şeker ve yaklaşık 10 bin ton melas, 100 bin ton da yaş küspe üretmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

BURASI ÇİFTÇİNİN EKMEK PARASI

Malatya Şeker Fabrikası’nın kurulduğu 1956 yılından itibaren bölgeye hitap eden önemli bir kamu kurumu olduğunu belirten Murat, "Malatya’da binlerce çiftçimiz buradan ekmek parası kazanıyor. Sadece biz buraya çalışanlar gözüyle görmüyoruz, bir de Avrupa standartlarında çok kaliteli şeker üretiyoruz. Bu sene Malatya Şeker Fabrikası tarihinin en güzel değerleri yakaladı, çok kaliteli çok verimli bir üretim sezonu geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki sene içinde yaklaşık 500 bin ton pancar hedeflediklerini de belirten Başkan Murat, "Özellikle Yazıhan'da Boztepe Barajı'nın faaliyete geçmesinden dolayı o yörede yaklaşık 180 bin dönüm alan sulanacak. Biz bu sene 20 bin dönüm pancar ekimi gerçekleştirdik. Önümüzdeki sene bunu 40 bin tona dönüme çıkardığımız takdirde bu fabrika adeta ihya olur. Bu fabrika daha verimli, daha karlı hale gelecek diye düşünüyoruz ama şu bir gerçek; birçok olumsuzluğa rağmen Malatya Şeker Fabrikası gerçekten tarihin en güzel değerlerini yakaladı, çok verimli çok başarılı bir şekilde üretimine devam ediyor” ifadelerini kullandı.

ÖZELLEŞTİRME…

Şeker fabrikaların özelleştirmesinde tepki gösteren Murat, "Burası özelleştiği takdirde kapanır. Biz yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Devlette devamlılık noktasında da biz üstümüze düşeni yaptık, yapacağız. Ben işe girdiğimde bin 392 kişiydik, şu anda 360-370 kişi varız. 11 tane fabrikamız bilindiği gibi devroldu, 14 fabrika satıldı" sözlerine yer verdi. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
PANCARMALATYA ŞEKER FABRİKASI
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