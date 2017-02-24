Açıklanan verilerde, “Farklı düzeylerdeki yatırımcılara verilen desteklerle Malatya'nın dış ticaret hacminde büyük artış sağlandı. Pazardaki çeşitlilik hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürüyor.

2002-93,99 milyon dolar

2016-336,78 milyon dolar

İhracatimiz büyüyor:

2002-71,61 milyon dolar

2016-250,86 milyon dolar” denilerek şunlar kaydedildi:

522 ADET YATIRIM TEŞVIK BELGESI

“İktidara geldiğimiz 2002 yılından bu yana; Malatya'nın dış ticaret hacminde ve ihracatında büyük artış yaşanmıştır. 2002 yılından buyana Malatya ili için 4,6 milyar TL tutarında 522 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenledik. 2016 yılında ise bin 12 kişilik istihdam öngören 311 milyon TL tutarında 48 adet yatırım projesine destek olduk” şeklinde ifadelerde bulunuldu.”

8,6 MILYON TL ÖDEME

Açıklamanın devamında ise, “Oluşturduğumuz Destekleme Fiyatistikrar Fonu'ndan Malatya'ya 8,6 milyon TL ödeme yaptık. Cari açığı kapatmak ve ekonomimizin temellerini daha da sağlamlaştırmak için çalışıyoruz. İthalatı azaltmak ve ihracatı artırmak için yatırımcılarımıza ve ihracatçılarımıza desteğimizi her geçen gün arttırarak, sürdürüyoruz” denildi.

ÖZHAN, PAYLAŞIMDA BULUNDU

Öte yandan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekonomi Bakanlığı'mızın 2002-2016 dönemi Malatyamıza yaptığı ihracat destek ödemeleri, istihdam proje destekleri ve dış ticaret rakamları” şeklinde bir paylaşım yaparak, Bakanlığın verdiği ayrıntıları anlattı.

TÜRKAN YILDIZ