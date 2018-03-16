BİLİNÇLİ ALIŞVERİŞ YAPIN!

15 Mart Tüketiciler Günü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenleyen Dernek Başkanı Zuhal Dişer, 1962 yılında dönemin Amerikan Başkanı John F. Kennedy’nin tüketiciler hakkındaki konuşmasıyla ilk defa Tüketiciler Günü’nün gündeme geldiğini belirterek, “1985 yılında ise Birleşmiş Milletler, Başkan Kennedy’nin bu konuşmasını 15 Mart gününü baz alarak Dünya Tüketiciler günü olarak ilan etmiştir. Biz de o günden beri ülke olarak bu günü kutlamaktayız. Ayrıca 15-21 Mart Haftasını Tüketiciler günü olarak Türkiye’de kutlanmaktadır” şeklinde konuştu.

SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ

Dişer ,"Amacımız bilinçli tüketici, kaliteli üretim, bilinçli alışveriş ve güçlü bir ülke olmak için çaba göstermekteyiz. Buradan yola çıkarak Dernek çatısı altında bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Problemi ve sorunları olan vatandaşlarımıza yardımcı olmak için şehir merkezindeki Soykan Parkı’nın bulunduğu yerde hizmet vermekteyiz. Buradan da sizlerin vasıtasıyla sesimizi tüketicilerimize sesimizi duyurmak istiyoruz. Dernek başkanı olarak Dünya’da ve Türkiye’de kutlanan Tüketiciler gününü kutluyorum. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bir ve beraber olalım diyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com