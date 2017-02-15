Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kanatlı eti ile yumurtada üretim ve ihracat rakamlarına ilişkin, açıklamada bulundu. Bayraktar, kanatlı sektöründe özellikle tavuk etinde yıl genelinde ihracattaki sıkıntının sektöre olumsuz yansıdığını bildirerek, “Kanatlıda ihracat şart. Sektörde ihracat çok önemlidir. Aralık ayında ihracattaki patlamayla tavuk eti üretiminde yüzde 2.5, yumurta üretiminde yüzde 12.3 artış görüldü” değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar, 2016 yılında tavuk eti üretiminin ise yüzde 1,6 azalarak 1 milyon 909,3 bin tondan 1 milyon 879 bin tona gerilerken, tavuk yumurtası üretiminin yüzde 8,2 artışla 16,7 milyar adetten 18,1 milyar adede yükseldiğini belirtti.



Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2015 yılında gerileme gösteren yumurta ihracatının 2016 yılının son aylarında gösterdiği toparlanmayla yılı artışla kapattığını bildirdi. Aralık ayında yumurta üretiminin 1 milyar 460,4 milyon adetten 1 milyar 640,3 milyon adede yükseldiğini, tavuk eti üretiminin ise aynı ayda 159,3 bin tondan 163,3 bin tona çıktığını belirten Bayraktar, Aralık ayındaki artışa rağmen tavuk eti üretiminin yılı ekside kapattığını vurguladı.



İHRACAT RAKAMLARI



Aralık ayında, 2015 yılının aynı ayına göre, yumurta ve ürünleri ihracatının 20 milyon dolardan yüzde 120,3 artışla 44,2 milyon dolara, 2016 yılında ise 273,4 milyon dolardan 289,6 milyon dolara çıktığını bildiren Bayraktar, kanatlı eti ve ürünleri ihracatının ise 21,5 milyon dolardan yüzde 91,8 artışla 41,2 milyon dolara yükseldiğini kaydetti. Sektörün ihracat sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken Bayraktar, şunları kaydetti:



“Kanatlı eti ve ürünleri ihracatı 2014 yılında 651 milyon dolar, yumurta ve yumurta ürünleri ihracatı 401,9 milyon dolar düzeyine çıkmıştı. Başta Irak olmak üzere yakın pazarlardaki sıkıntılar, Ortadoğu ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunlar, Suriye ve Irak’ın neden olduğu ulaşım sorunları ihracatı olumsuz etkiledi. 2015 yılında, kanatlı eti ve ürünleri ihracatı 436,8 milyon dolara, 2016 yılında ise 361 milyon dolara geriledi. Yine aynı sorunlar nedeniyle yumurta ve yumurta ürünleri ihracatı 401,9 milyon dolardan, 2015 yılında 273,5 milyon dolara düştü. 2016 yılında ihracat 289,6 milyon dolara yükselse de 2014 yılı ihracat rakamları yakalanamadı.”



TEKNOLOJİYİ EN İYİ KULLANAN SEKTÖR



Kanatlı sektörünün, ekonomiye önemli ölçüde katma değer kazandırdığını, yüz binlerce kişiye istihdam sağladığını, büyük miktarlarda ihracata olanak tanıdığını dikkat çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi:

“Ülkemizde son teknolojiyi en iyi kullanan sektörlerinin başında kanatlı sektörü gelmektedir. Ülke içi tüketim belli noktalara ulaşmıştır. Sektörün kapasitesi ülke ihtiyacının çok üzerindedir. İhracattaki tıkanmalar sektörü zor durumda bırakmaktadır.”

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