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Beyaz et krizi Malatya’yı da vurdu

Son günlerde tırmanışa geçen beyaz etteki artış hem vatandaşın hem de esnafın cebini yakıyor. Konuyu değerlendiren Malatya Kanatlı Et Üreticileri Birlik Başkanı Serdar Yıldız, üreticiden 1 lira 3 kuruştan alınan tavuk etinin kilosunun 20-25 TL’ye satılmasının fırsatçılık olduğunu kaydetti. Bunun çözümünü de dile getiren Yıldız, “Nasıl ki, kırmızı ette Et Balık Kurumu dışarıdan canlı havyan getiriyor ve piyasayı regüle ediyorsa, aynısının beyaz ette de yapılması gerekiyor” dedi.

Beyaz et krizi Malatya’yı da vurdu

Son günlerde tırmanışa geçen beyaz etteki artış hem vatandaşın hem de esnafın cebini yakıyor. Konuyu değerlendiren Malatya Kanatlı Et Üreticileri Birlik Başkanı Serdar Yıldız, üreticiden 1 lira 3 kuruştan alınan tavuk etinin kilosunun 20-25 TL’ye satılmasının fırsatçılık olduğunu kaydetti. Bunun çözümünü de dile getiren Yıldız, “Nasıl ki, kırmızı ette Et Balık Kurumu dışarıdan canlı havyan getiriyor ve piyasayı regüle ediyorsa, aynısının beyaz ette de yapılması gerekiyor” dedi.

28 Eylül 2018 Cuma 10:34
Beyaz et krizi Malatya’yı da vurdu

Kırmızı etteki şarbon riski nedeniyle beyaz et talebinde büyük artış olması haliyle tavuk etindeki fiyatları da etkiledi. Neredeyse tavukgöğsünün 9 TL’den 30 TL’ye kadar yükseldiğini dile getiren tüketiciler bundan rahatsız olduklarını dile getirdiler. Tavuk etindeki büyük artışa dikkat çekerek BUSABAH gazetesine konuşan Malatya Kanatlı Et Üreticileri Birlik Başkanı Serdar Yıldız, önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkenin maalesef zor günler geçirdiğini dile getiren Başkan Yıldız, ülkenin yaşadığı bu sıkıntılı günlerde tavukçuluk, beyaz et sektörünün de etkilendiğini söyledi.

RAFDAKİ TAVUK ETİ DE YÜKSELDİ

Girdilerinde ciddi artışlar olduğunu ifade eden Başkan Yıldız, “Hayvancılığın en büyük girdisi yem. Yem fiyatlarında, elektrikte ve mazotta çok ciddi artışlar oldu. Bu 3 temel girdimiz yükseldi. Buna paralel olarak da haliyle raflardaki tavuk etleri de yükseldi. Yalnız buradaki talihsizliğimiz piyasadaki zamlarla, raftaki zamlar aynı değil. Tamam, 7 TL’lik tavuk bugün 14 TL olsun bu normal. Çünkü bütün girdilerimiz yüzde 100 arttı. Ama 20-25 TL’ye tavuk satılması fırsatçılık. Tavukçuluk entegresinde bütün girdiler arttı. Üreticinin aldığı para 2014 yılındaki aldığı parayla hala üretim yapmak zorunda. 2014 yılında üreticinin aldığı para kilogram canlı fiyatı ortalama 1,2-1,3 iken 2018 yılına geldik hala canlı tavuktan 1,3 TL para alıyor. Üreticiler zaten iflas etmiş durumda. Entegreler, kesim yapan firmalar bunu fırsat bilerek çok ciddi zam yaptılar. Üreticiye zam vermeden bunu bir fırsata dönüştürdüler” ifadelerini kullandı.

KAZANAN KİM, ENTEGRE TESİSLERİ VE MARKETLER

“Malatya’da 220 tane tavuk çiftliği var” diyen Başkan Yıldız,üreticilerin tavuğu yetiştirip satarken ucuza verdiklerini ifade etti. Bu sorunun Türkiye’nin bir sorunu olduğunu kaydeden Başkan Yıldız, şunları dile getirdi:

“Bu sadece Malatya’nın bir problemi değil, tüm Türkiye’nin problemi. Tarım Bakanımız da bu konudan rahatsız. Cumhurbaşkanımın acil bir şekilde bu işe bir el atıp, entegrelerin, tavuk kesen firmaların denetim altına alınıp bunun acil bir şekilde toparlanması lazım. Kırmızı eti dar gelirli vatandaşımız zaten yiyemiyor. Dar gelirli vatandaşlarımızın yemiş olduğu tavuk eti var. Tavuk etinde de zaten üreticiye kazandırmıyorlar. Tavuğu yetiştiren, çilesini çeken çiftçi kazanmıyor. Vatandaş da kazanmıyor. Arada kazanan kim;entegretesisleri ve marketler. Bundan dolayı Türkiye’nin yüzde 90’ını mağdur. Beyaz etteki dengeyi sağlamak için Et Balık Kurumu Erzincan’daki kombine gibi, bir Ege’ye bir Marmara’ya bu kombineden yapmalı. Nasıl ki, kırmızı ette Et Balık Kurumu dışarıdan canlı havyam getiriyor ve piyasayı regüle ediyorsa, aynısının beyaz ette de yapılması gerekiyor. Kendi üretim ağı olacak o üretim ağıyla hem üreticinin fiyatını regüle edecek hem de raftaki anormal fiyat çıkışlarını dengeleyebilecek bir çözüm olacak.”

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
Beyaz EtEtSerdar Yıldız
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