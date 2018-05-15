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Bera Arge Yazılımın açılışı gerçekleştirildi

Malatya İnönü Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük meslek yüksek okulunda öğretim elemanı olarak çalışan Ögr. Gör. Ali Arı’nın kuruculuğunu üstlendiği Bera Ar-Ge Yazılım ve Danışmanlık hizmetleri Ltd. Sti.nin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bera Arge Yazılımın açılışı gerçekleştirildi

Malatya İnönü Üniversitesi Doğanşehir Vahap Küçük meslek yüksek okulunda öğretim elemanı olarak çalışan Ögr. Gör. Ali Arı’nın kuruculuğunu üstlendiği Bera Ar-Ge Yazılım ve Danışmanlık hizmetleri Ltd. Sti.nin açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

15 Mayıs 2018 Salı 18:36
Bera Arge Yazılımın açılışı gerçekleştirildi

Malatya Tekno Park’ta Bera Ar-Ge Yazılım ve Danışmanlık Hizmetleri Açılışına; İnönü üniversitesi Rektör Danismanı Öğr. Üys. Dr. Cemal Koyunoğlu, Malatya Kamu-sen ve Türk Eğitim-sen Başkanı Çetin Türkyılmaz, Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan, Ecz. Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çiğremiş, Mühendislik Fakültesi Dekani Prof. Dr Serdar Ethem Hamamcı ,MHP Milletvekili A.Adayı Ömer Ekici, MHP Milletvekili A.Adayı Vesel Taner Şener ,Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Davut Hanbay ,Tekno Park Genel Müdürü Dr.Öğr. Uyesi Adnan Fatih Kocamaz, BİMYAD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Zafer ve Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Aygün ve çok sayıda  Öğretim elemanı ve üyeleri, sirket temsilcileri ve  misafirler katıldı.

Öğretim Görevlisi Ali Arı şunları söyledi:

“E-ticaret; kişi-firma olarak ürün ve hizmetlerinizi web ortamında satış yapmanıza olanak sağlayan profesyonel web desteği ve alt yapısı sağlamaktayız.

Mobil uygulama; İOS, Android, Windows, tüm platformlara uyumlu mobil uygulamalar ile fikirlerinizi cebinize sığdırıyoruz.

Web tasarım; benzersiz, seçkin, amaca uygun, profesyonel aynı zamanda her platform ve cihaza uyumlu web site yazılım çözümleri sunmaktayız.

Otomasyon; her alandaki sektöre masaüstü ve web tabanlı otomasyon yazılım çözümleri sunarak işinizi kolaylaştırıyoruz.

Danışmanlık; üniversite, sanayi iş birliğine dayalı akademik danışmanlık çözümleri ile yazılım geliştirme ve ürün oluşturma hizmetleri.(KOSGEB, TÜBİTAK, BAP…)

Donanım; el terminali, mobil cihaz, tablet, bilgisayar, barkod sistemleri, depo otomasyon sistemleri, yazıcı, barkod yazıcı, barkod okuyucu, barkod etiketi, virüs programları, router, Access point satışı ve teknik destek hizmetleri.

Ar-Ge; araştırma veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye dayalı iş çözümleri.”

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
Malatyaİnönü ÜniversitesiTekno Park
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