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BENZİNE YİNE ZAM!

Benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam geldi.

BENZİNE YİNE ZAM!

Benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam geldi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
26 Ocak 2018 Cuma 12:23
BENZİNE YİNE ZAM!

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam geldiğini duyurdu. Zammın ardından benzinin litre satış fiyatı ortalama İstanbul'da 5,67 liradan 5,79 liraya, Ankara'da 5,74 liradan 5,86 liraya, İzmir'de ise 5,72 liradan 5,84 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Malatya’da ise söz konusu zamlara tepkiler sürüyor. (İHA)

İHA

Son Güncelleme: 26.01.2018 16:03
Anahtar Kelimeler:
PüisTepkiZamBenzin
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