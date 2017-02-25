25 Şubat 2017 Cumartesi

Belediye kendi esnafından mı korkuyor?

Esnafların ve şoförlerin Belediyeye gelmemesi için Malatya Büyükşehir Belediyesi, giriş ve çıkışları zabıta araçlarıyla kapattı. Malatya Büyükşehir Belediyesinin belediyenin önündeki giriş ve çıkışları kapatmasının doğru olmadığını dile getiren vatandaşlar, bu tavrın kendilerinde “Belediye kendi esnafından mı korkuyor?” ön yargısını oluşturduğunu söyledi.

25 Şubat 2017 Cumartesi 12:29
Belediye kendi esnafından mı korkuyor?

  Geçen yıl Aralık ayında ihaleye çıkarak satılan ve yeni Köy Garajı’nın Yeni Sanayi Sitesi yanındaki Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün arka tarafına yapılmasına tepki gösteren şoförler isyan etmiş, soluğu Malatya Büyükşehir Belediyesinde almışlardı. Şoförlerin tepkilerini ve isyanını duymayan Malatya Büyükşehir Belediyesi dün de Malatya eski Köy Garajı’nı yıkarak, belediye karşısında kendice bir önlem aldı.

  Esnafların olası bir eyleminden çekinen Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta araçlarıyla belediyenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Bu durum karşısında sessizliğini bozan vatandaşlar ise, ne kadar haklı olursa olsun bu durumun bir belediyeye yakışmadığını dile getirdiler.

DOĞRU DEĞİL
  Bu önlemin doğru olmadığını söyleyen vatandaşlar, “Normalde belediye haklı. Eski Köy Garajı satıldı. Esnafların da bundan haberi var. Esnaflar eninde sonunda o alandan çıkacaklarını, yeni yere taşınacaklarını biliyorlardı. Ancak Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin belediyenin önündeki giriş ve çıkışları kapatması bizlerde şöyle bir ön yargı oluşturdu. Malatya Büyükşehir Belediyesi acaba kendi esnafından, kendi vatandaşından mı korkuyor? Bu doğru değil. Esnaflara karşı bu şekilde önlem alarak değil de onları karşılarına alıp konuşulması gerekiyor” diye konuştular.

MUTLU SARIGÜL
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