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Batı Akdeniz ihracatına yeşil pasaport dopingi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyet gösteren 169 ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini açıkladı.Batı Akdeniz ihracatına yeşil pasaport dopingi...

Batı Akdeniz ihracatına yeşil pasaport dopingi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyet gösteren 169 ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini açıkladı.Batı Akdeniz ihracatına yeşil pasaport dopingi...

20 Şubat 2018 Salı 12:56
Batı Akdeniz ihracatına yeşil pasaport dopingi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Satıcı, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyet gösteren 169 ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini açıkladı.

Batı Akdeniz ihracatına yeşil pasaport dopingi geldi. BAİB Başkanı Mustafa Satıcı, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyet gösteren 169 ihracatçıya yeşil pasaport verildiğini açıkladı. Yıl içerisinde bu rakamın daha da artacağını belirten Satıcı, “Yeşil pasaport alan ihracatçılarımız artık birçok ülkeye zaman kaybı yaşamadan girebiliyor ve ürünlerini pazarlayabiliyor” diye konuştu.

Yeşil pasaportun ihracatçılar için büyük avantaj olduğunu kaydeden Mustafa Satıcı, “Üyelerimiz İş görüşmesi yapacağı birçok ülkeye kolayca giriş yapıyor. Bölge ürünlerimizin satışını gerçekleştirip, ülkemizin ekonomik gelişimine daha hızlı katkı koyuyor. Uygulamaya katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakanımıza, Ekonomi Bakanımıza, TİM Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Batı Akdeniz’den 2017 yılında yüzde 19,3 artışla 1.7 milyar dolar ihracat gerçekleştiğini hatırlatan BAİB Başkanı Satıcı, “2018 yılında bölgemizden gerçekleşen ihracatı 2 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 20 Şubat itibariyle bölge ihracatımız yüzde 23 artışla 260 milyon doları aştı. Yeşil pasaportları ile birçok ülkeye kolayca giriş yapacak olan ihracatçılarımız, bu pazarlarda ticari ilişkiler kuracaklar ve ürünlerini satacaklar. İhracatçının dünyayı serbestçe dolaşması ihracatın gelişmesinde büyük önem arz ediyor. Önümüzdeki dönemde de kriterlere uygun olan ihracatçılarımıza yeşil pasaport verilecek. Bu konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça üyelerimizi bilgilendireceğiz” diye konuştu.
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