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BAŞVURULAR BAŞLADI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç Çifti Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında genç çiftçilere yönelik hibe desteği başvuruları 2 Nisan Pazartesi günü başladı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Genç Çifti Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında genç çiftçilere yönelik hibe desteği başvuruları 2 Nisan Pazartesi günü başladı.

03 Nisan 2018 Salı 16:55
BAŞVURULAR BAŞLADI

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan 2 Nisan 2018 tarihi itibariyle “Genç Çiftçi 30 bin hibe” projesinin başladığını söyledi. Konuyla ilgili detaylı bilgi veren Buluşan, Eskişehir’de 2 yılda 292 genç çiftçimiz kişi başı 30 bin TL olmak üzere toplamda yaklaşık 9 milyon TL hibe aldı. Bu yıl da büyükbaş, küçükbaş, arıcılık, serbest gezen tavuk, ipek böceği, meyve, bağ, süs bitkisi yetiştiriciliği, mantar, tıbbi ve aromatik ürünler, örtü altı yetiştiriciliğinde genç çiftçilerimize hibe desteği verilecek. Bu yılki başvurular 2 Nisan Pazartesi günü itibariyle başladı. Başvurular 30 Nisan’a kadar devam edecek” dedi.

Başvuru şartları hakkında bilgi veren Buluşan, şu bilgileri verdi: “Tepebaşı ilçemizde 39 mahallemizdeki genç çiftçilerimiz başvuru yapılabiliyor. Daha önceden hibe almamış, sosyal güvencesi olmayan, vergi mükellefi olmayan 18-40 yaş arasındaki çiftçilerimiz kişiler bu hibeye başvuru yapabiliyor. Detaylı bilgi almak isteyenler Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünün 310 17 17-212-261 nolu telefonu arayabilirler. Genç çiftçilerimiz ön başvurularını https://gencciftci.tarim.gov.tr internet sitesi üzerinden yapabilir. Başvurular, 30 Nisan 2018 günü mesai bitimine kadar devam edecek.” 

İHA

Son Güncelleme: 03.04.2018 16:57
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