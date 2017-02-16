Birtakım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Gümrük ve Ticarete Bakanı Bülent Tüfenkci, öncelikle sanayi esnafını gezerek sorunlarını ve isteklerini dinledi. Esnaf ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tüfenkci, Türkiye’nin önünde yüz yılını etkileyecek bir referandum sürecinin olduğunu söyledi.

TİCARET DAHA FAZLA GELİŞECEK

Cumhurbaşkanlığı-Hükümet sisteminin kabul edilmesiyle beraber Türkiye’nin yakalamış olduğu güven ve istikrarla beraber ticaretin olduğundan daha faza gelişeceğini belirten Bakan Bülent Tüfenkci, “Yeter ki siyasi istikrar sağlansın. Güven sağlansın. Oluşan terör ortamı bitirilsin. Gerçekten hükümetimiz son aylarda terörün çok ciddi üzerine gidiyor. İnşallah referandumdan sonra Türkiye’nin bekasına yönelik bu terör örgütleri ile mücadele Cumhurbaşkanlığı Sisteminde daha etkili olacağı muhakkak. Çünkü bürokrasi azalacak. Kararlar daha hızlı bir şekilde alınacak. Aynı şekilde ekonomide de kararlar hızlı bir şekilde alınarak, sahaya yansıması gerekir. Bizim Ankara’dan aldığımızı kararların insanlarımızın haberdar olmadığını görüyoruz. Etkin bir şekilde bürokratik süreçlerin azalmasıyla beraber Türkiye gelişmişlik yolunda gerçekten Cumhurbaşkanlığı-Hükümet sürecinde çok farklı noktalara taşınacak. İç ticaretin vermiş olduğu canlılık mutlaka dış ticarete yansıyacak” dedi.

İŞÇİ AÇIĞINI GİDERMİŞ OLURUZ

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, küçük esnafın ekonomide önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, “Küçük esnaflarımızı, özellikle parça ve tamir işleriyle uğraşan esnafımızı ziyaret ettik. Buradaki küçük sanayi sitesinin canlı olması ve bizlere eleman aramalarını iletmesi sizlerin de gördüğü gibi Türkiye’de işsizlik oranları yükselirken, işçi açığının da arttığını gözlemliyoruz. Bunun önüne geçmek için geçtiğimiz hafta hükümetimiz ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde yapmış olduğu istihdam seferberliği ile bu iki kesimi bir araya getirmek istiyoruz. Daha önce Milli Eğitim Bakanlığımızın mesleki eğitime yönelik düzenlemeleri, çıraklık eğitimine yönelik düzenlemeleri ve çırak yetiştirilmesi noktasındaki özellikle küçük esnafın çırak ihtiyacını giderme adına pratiğe dökülmesinde zamanın buralarda geçirilmesi adına düzenlemelerimizle birlikte, buradaki işçi açığını da gidermiş oluruz” diye konuştu.

EKONOMİMİZİN BEL KEMİĞİ

“Bizim için özellikle küçük ölçekli işletmeler önemli. Ekonomimizin bel kemiği” diyen Gümrük ve Ticarete Bakanı Tüfenkci konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Buraların hareketli olması, çalışır olması piramit etkisiyle üste doğru gitmekte. Gördüğümüz üzere kış ayı olmasına rağmen buradaki işletmelerin iş yoğunluğunun olması bizim ileriye daha umutlu bakmamıza neden oluyor. Biz hükümet olarak gerek küçük esnafa sağladığımız faizsiz kredilerle, esnafımıza özellikle taşınır mallarını rehin edebilir açısında teminat göstererek, kredi kullanma kolaylıkları sağlıyoruz. SSK’sını düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim vardı. Şimdi yapmış olduğumu düzenlemede Bağkur’da yüzde 5’lik peşin ödeme avantajı getirdi. Komisyonda dün geçti. Vergilerini peşin ödeyenlere de yüzde 5’lik indirim sağladık. Vergi borçlarını ödeyemeyen esnafımıza yapılandırma yapmıştık. Şimdi ise düzenli ödeyenlere de indirim sağladık.”

BİZZAT GÖZLEMLEYEREK GÖRECEĞİZ

Esnafı rahatlatacak bir düzenleme olan sicil affını getirdiklerini hatırlatan Bakan Tüfenkci, “Bunu hayata geçirdik. Bunun uygulamalarını takip ediyoruz. Buradan bankaları bir kez daha uyarıyoruz. Bankaların zimmet maddelerini bu nedenle düzeltmiştik. Bunun da etkisiyle beraber sicil affının işlenebilir noktasına gelmesinde gözlemlerimiz var. Piyasadan gelen tepkilerle beraber yeni bir yol haritası çizmek gerekiyorsa onu çizeceğiz. Biz istiyoruz ki, 2017 yılı hem küçük işletmecilerimiz için hem de orta büyüklükte ki işletmelerimiz için bir yatırım yılı olsun. Almış olduğumuz tedbirlerle de bunu sağlamış durumdayız. İnşallah uygulamalarını da, sahada bizzat gözlemleyerek göreceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan Bakan Tüfenkci’nin gezisine Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin de eşlik etti.

İHA