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Başkan Sadıkoğlu Enflasyonla Mücadele Programını değerlendirdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Sadıkoğlu Enflasyonla Mücadele Programını değerlendirdi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Mücadele Programına ilişkin değerlendirmede bulundu.

11 Ekim 2018 Perşembe 14:09
Başkan Sadıkoğlu Enflasyonla Mücadele Programını değerlendirdi

Başkan Sadıkoğlu, kalkınma hedeflerinin önündeki en büyük engelin yüksek enflasyon olduğunu belirterek, “Ortaya konan programın maliyet enflasyonu açısından iş dünyasının beklentilerini karşılayacağına inancımız tamdır. Enflasyonu tetikleyen temel ürünlerdeki fiyat indirimleriyle beraber, iç piyasadaki hareketlilik yeniden sağlanacaktır. Diğer taraftan özel sektörümüzün üretim maliyetlerinin dengelenmesi, finansmana erişim ve vergi alanında yapılan düzenlemeler, enflasyonla etkin mücadeleyle birlikte iş dünyamızın elini de güçlendirecektir” diye konuştu.

Ülkesini seven iş adamları olarak ellerini her zaman taşın altına koyacaklarını kaydeden Sadıkoğlu, “Bu zorlu günleri birlikte atlatacağız. Şimdi dayanışma, paylaşma ve birlik olma zamanı. Biz birlik olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok. Programın başarıya ulaşması için ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu her alanda üyelerimizle birlikte üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASIOğuzhan Ata SadıkoğluBerat Albayrak
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