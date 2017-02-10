Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, beraberinde Amerika Malatyalılar Dernek Başkanı Rıza Ataş ve BİRKONFED yöneticileri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Ünsal, referandum sürecine ve doğu illerine yönelik yapılacak olan yatırımlara dikkat çekerek, “Malum ülkemiz şu anda zor bir sürece girmiş bulunmaktadır. Referandum süreci kapıda. BİRKONFED olarak Sivil Dayanışma Platformu’nun öncülüğünde 6 ilde koordinasyonunu yürüttüğümüz anayasa tanıtım çalışmasının bir tanesini de Malatya’da yapacağız. Bugün bu çalışmamızı başkanlarımıza anlatmaya geldik. Özellikle Mart ayında yapacağımız bu çalışma öncesinde Malatya’mızın birbirinden değerli başkanlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Ülkemizin artık bir kabuk değişikliğine girdiği Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 hedeflerini hep önümüze sunduğu sürecin artık son virajındayız. İnşallah Nisan ortalarında yapacağımız referandum sonrasında büyük bir zafere imza atacağız. Bununla beraber olarak da biz iş dünyası olarak yatırımlarımızın tamamını doğu bölgelerinde başlatacağız” diyerek şu ifadeleri kaydetti:

MALATYA MADENLERİ…

“Malatya bizim için çok önemli bir şehir. Malatya batının doğusu, doğunun batısı olan bir şehir. Genç nüfusun fazla olduğu, kültürlü ve tahsilli bir şehir. Malatya çok az göç veren bir şehrimiz. Şu anda da ciddi yatırımlar var. Özellikle bu cazibe merkezleri kapsamında ciddi bir ilgi var iş dünyasında. Çok az bir zaman kaldı, biz bu sürece yetişemeyeceğiz. Ama daha ileriki zamanlarda özellikle Malatya’daki madenlerin değerlendirilmesi ve yer altı madenlerinin ülkemize kazandırılması noktasında çalışmalar yürüteceğiz. Türkiye maden rezervinin en yüksek olduğu, en güçlü olduğu dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi. Malatya’ya baktığımızda özellikle mermerde ve bakırda çok önemli bir il. Biz de BİRKONFED iş dünyası olarak neler katabiliriz maden rezervimizi nasıl harekete geçirebiliriz bunların çalışmasını yapacağız.”

BİZİ HEYECANLANDIRDI

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “BİRKONFED’i, yönetim kurulunu burada görmekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendilerinin bu heyecanı hakikaten memleketimize sinerji ve enerji katma noktasındaki çalışmaları hakikaten bizleri heyecanlandırdı. Bu konuda tebrik ediyorum kendilerini. Gerek sektörel bazdaki yatırımları, gerek Malatya’da yapacakları yatırımlarından dolayı kendilerini kutluyorum. Özellikle teşvik kapsamındaki illere yatırım yapma düşüncesinde olduklarını belirttiler. Yatırıma ihtiyacı olan bu cazibe merkezlerine iş dünyasındaki insanlarımızı kanalize etmeleri bizi de mutlu eder. Kendileriyle birlikte Amerika’da bizim Amerika Malatyalılar Dernek Başkanı olan Rıza Ateş beyefendiyi burada görmekten mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyorum” diye konuştu.

HABER MERKEZİ