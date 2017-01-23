Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Eskişehir’deki bir hali şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mulla Şahbaz tarafından Macunköy’deki İller Bankası sosyal tesislerinde verilen yemeğe katıldı. Burada devlet eski bakanlarından Malatyalı Güldal Akşit, Malatya eski Valisi ve eski milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Merkez Bankası Para Politikaları Genel Müdürü Balabanlı Pınar Özlü (Özbay), Yargıtay 21. Ceza Dairesi Başkanı Darendeli Hüseyin Poyrazoğlu gibi çok sayıda bürokrat ve hemşehrileri ile görüşme imkanı bulan Belediye Başkanı Eser, Darende’deki çalışmaları, projeleri ve sorunları ile ilgili bilgiler verdi.

Ertesi gün akşam da Ankara Darendeliler Derneği’nin Necatibey Caddesindeki lokalinde Darendeliler ile bir araya gelen Belediye Başkanı Eser’i, Dernek Başkanı Şevket Soylu ile birlikte yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda hemşehrisi ağırladı. Dernek ziyaretinde Darende’nin sorunları, yatırım ve projeleri ile uzun bir sohbet gerçekleştirildi.

Ziyarette özellikle Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Darende’nin eski çarşısının yerine yapılmak istenen ve esnafın bir kısmının karşı çıktığı yeni çarşı konusu üzerinde duruldu.

İHA