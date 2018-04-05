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Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Göreve devam" dedi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek hakkındaki istifa iddialarının ardından resmi twitter hesabında paylaştığı mesajla ’Göreve devam’ dedi.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, istifasını sunduğu yönünde bazı yayın organlarında...

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Göreve devam" dedi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek hakkındaki istifa iddialarının ardından resmi twitter hesabında paylaştığı mesajla ’Göreve devam’ dedi.Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, istifasını sunduğu yönünde bazı yayın organlarında...

05 Nisan 2018 Perşembe 15:49
Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Göreve devam" dedi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek hakkındaki istifa iddialarının ardından resmi twitter hesabında paylaştığı mesajla ’Göreve devam’ dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, istifasını sunduğu yönünde bazı yayın organlarında çıkan iddiaları yalanladı. Şimşek, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada ’devam’ mesajı verdi. Şimşek, şu ifadelere yer verdi: "Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul’a vardım. Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam."
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