Hükümetin Sicil Affı ile bankalara kredi borcu olan toplam 11.5 milyon kişi kara listeden çıkmak için çabalarken bankaların keyfi tutumu nedeniyle birçok esnaf ise mağdur duruma düşmemek için yardım bekliyor. Malatya lokantacılık yapan Mehmet Yeter isimli vatandaş hükümetin Sicil Affı getirmesinin ardından kredi borcunu 3 yıl önce ödediğini ödeme sırasında kara listeye düştüğünü belirterek, “2 yıldır bankaya olan borcumu ödedim. Sağ olsun hükümetimiz Sicil Affı getirerek bizi kara listeden çıkardı. Ancak bankalara gittiğimizde bankada kar listede olduğumuz görülüyor. Bankanın benden alacağı yok. 3 yıldır da kredi borcumu ödemişim ama halen sistemde kara listedeyim. Bu konuda birçok yetkili ile konuştuk ancak onlar da cevap vermekte yetersiz kaldı. Benim gibi birçok esnaf arkadaşım var; onlar da ayını sıkıntı içinde” dedi.

BANKALAR AYAK DİRİYOR

Bankaların Hükümetin Sicil Affını kendi müşterilerine ödül olarak sunduğunu iddia eden Kaportacı Selim Alim ise, “Yapılan hizmet güzel ancak bankalar ayak diriyor ya da kendilerince bir hesap içine girdiler. Ne olduğunu anlamadık. Bizim borcumuz yok. Sadece geçmişte işlerimizin kötü gitmesi nedeniyle borçları zamanında ödeyemedik. Kara listeye girdik. Şu an yanımda 6 personel çalışıyor. Çok şükür kötü günler geride kaldı. Bugün sağ olsun Hükümet esnafı yeniden ayakta tutabilecek projeler üretiyor ancak bankalar yüzünden insanlar projelerden faydalanamıyor” diye konuştu.

2 MİLYON 233 BİN 188 KİŞİ KARA LİSTEDE

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının verilerine göre, Sicil Affı Yasasının yürürlüğe girmesinin ardından 12 Aralık 2016 itibariyle halen ödenmemiş çeki olan 566 bin 116 kişi, 31 Ekim itibarıyla kredi kartı nedeniyle yasal takip borcu bulunan 2 milyon 233 bin 188 kişi Sicil Affından yararlanabilecek. Aynı şekilde 31 Ekim 2016 tarihi itibariyle tüketici kredileri ve diğer bireysel kredilerden yasal takip borcu bulunan 1 milyon 729 bin 846 kişi ve yine 31 Ekim itibariyle ticari kredilerden yasal takip borcu bulunan 533 bin 379 şahıs şirketi ve 99 bin 928 sermaye şirketi de kapsama girecek. Bu kişilerin ve şirketlerin 6 ay içinde borçlarını ödemesi veya yeniden yapılandırması gerecek. Bu şartı yerine getirirlerse, bankaların kara listesinden çıkabileceği ön görülüyor.

RİSK MERKEZİ!

2011 yılına kadar Merkez Bankası tarafından tutulan mali sicil bilgiler, Bankalar Birliği’ne devredilmesinin ardından müşterilerin risk bilgileri ‘Risk Merkezi’nde toplanmaya başlandı. Burada toplanan bilgiler bankalar ve BDDK tarafından kredi çekmek isteyen kredi müşterilerine derecelendirmede bulunuyor.

TAHİR ÖZÇELİK