Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, sicil affına rağmen kredi vermekte direnen bankaları uyardı. Bakan Tüfenkci, sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dün ilgili bakan arkadaşlarımız ve bürokratlarımızla beraber Merkez Bankamızın sekretaryasında Gıda Komitesi’nin toplantısı vardı. Orada da sebze-meyve fiyatlarına yönelik sunumlar yapıldı. Kararlarımızı gözden geçirdik. Türkiye’de üreticinin de tüketicinin de kazanacağı bir sistemi oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Bu o kadar kolay değil çünkü sektöre baktığımızda kayıt dışılığının yaygın bir şekilde olduğu, arada aracıların çok fazla olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Özellikle üreticilerin ürünü ekimden toplanmasına kadar bir takım kurallara dikkat edilmesi gereken bir sektör.”

FİRE ORANLARININ DÜŞÜRÜLMESİ

“Bizim üzerinde ısrarla durduğumuz yaş sebze ve meyvede fire oranlarını düşürmek istiyoruz” diyen Tüfenkci, “Türkiye’de sebze ve meyvelerin bütün ticareti 100 milyar civarında bunun en az yüzde 25’nin fire olarak düşündüğümüzde 25 milyarlık ürünü çöpe atıyoruz ve bu tüketiciye maliyet olarak yansıyor. Biz bu aldığımız tedbirlerle yüzde 25’leri yüzde 10’lara düşürürsek Türkiye’nin 15 milyar kazancı olduğu gibi tüketiciye de ucuz sebze ve meyve olarak yansıyacak. Bunun mevsimsel etkileri de var. Sadece bizim bakanlık değil Tarım Bakanlığı Üretim Havza Bazlı Desteklerle üretimin ne kadar olması gerektiğini, Ekonomi Bakanlığının ithalatı kontrol etmesiyle sağlamış olacağız” ifadelerine yer verdi.

TÜFENKCİ’DEN BANKALARA UYARI

Bakan Tüfenkci, 2017 yılında beyaz bir sayfa açtıklarını ve sicil affını getirdiklerini sözlerine ekleyerek, “Bu affı getirirken bankalar birliği ile ortak çalıştık ve onların istediği metni yasallaştırdık. Bunu niye yaptık özellikle sicil affı işlesin diye. Şimdi şikayetler de almıyoruz orada özellikle yapılandırma veya kredisi çıktığı halde kredi vermeme noktasında direnen bankalar varsa o noktada da gereğini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bu konuda gerçekten katıyız biz istiyoruz ki bankalar sicil affı konusunda talepleriniz doğrultusunda biz bunu gerçekleştirdiysek siz de bunu uygulamak zorundasınız uygulamanız gerekir. Kişinin kredibiletisi zayıfsa ona bir şey demiyorum ama sicil affı noktasında onu hayata geçirmek zorundasınız. Ama yapılandırma istiyorsa ve yapılandırmanın şartlarını taşıyorsa sizin ona yardımcı olmanız gerekir. Eğer geçmişte çeki ödememişse sonradan onu ödemişse zaten yasanın aradığı şartları gerçekleştirmiş oluyor ve 10 gün geciktirdi evet zaten sicil affı da bunun için var. Onun için biz burada esnafımıza, sanayicimize, ihracatçımıza veya üreticimize bu noktada sicil affı konusunda direnen bankalar varsa buradan sizin aracılığınız ile ben seslenmek istiyorum. Bizlere ulaşsınlar bizlere yazsınlar bizlere bildirsinler bizlerde gereğini yapalım” dedi.

İHA