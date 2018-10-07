Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 27°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94883
ALTIN
237.332
DOLAR
6.1018
STERLİN
7.9860
EURO
7.0317

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

TCMB, Banka Kredileri Eğilim Anketi’nin 2018 yılı 3’üncü çeyrek sonuçları açıklandı. Buna göre bankaların tüm kredilerde standartları sıkılaştırdığı ve işletmelerin kredi talepleri genel olarak azaldığı belirtildi.

Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

TCMB, Banka Kredileri Eğilim Anketi’nin 2018 yılı 3’üncü çeyrek sonuçları açıklandı. Buna göre bankaların tüm kredilerde standartları sıkılaştırdığı ve işletmelerin kredi talepleri genel olarak azaldığı belirtildi.

07 Ekim 2018 Pazar 13:26
Bankalar tüm kredilerde standartları sıkılaştırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların 2018 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile 2018 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi’nin 2018 yılı 3’üncü çeyrek sonuçlarını duyurdu. Sonuçlara göre, bankaların, tüm kredi türleri için uyguladıkları standartları sıkılaştırdığı görüldü. Genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler tüm kredi türlerini sıkılaştırıcı yönde etkilerken, işletmelere verilen kredilerde standartların sıkılaştırılmasındaki en etkili faktör endüstri ya da firmalara ilişkin görünüm oldu. 2018 yılının dördüncü çeyreği için beklentiler ise işletmelere verilen kredilerde standartların sıkılaşmaya devam edeceği, tüm bireysel kredi türlerinde ise standartların aynı kalacağı yönünde oldu.

Anket sonuçları kredi talebi açısından incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde işletmelerin kredi talepleri genel olarak azaldı. Özellikle yabancı para cinsinden açılan kredi, büyük işletmelere verilen kredi ve kısa vadeli kredi taleplerinde güçlü bir azalış görülmüştür. Tüm bireysel kredi türlerinde ise kredi taleplerindeki azalış bir önceki döneme göre güçlenerek devam etti. Talebi azaltıcı yönde etkileyen en önemli faktörün her kredi türünün kendi piyasasına ilişkin beklentiler olduğu görüldü. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
BankaKredi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankalar fedakarlık yapmalı
Bankalar fedakarlık yapmalı
Altın cep yakıyor
Altın cep yakıyor
‘Yerli Üretim’ logosu kullanımına ilişkin tebliğ yayımlandı
‘Yerli Üretim’ logosu kullanımına ilişkin tebliğ yayımlandı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim