Bankalar fedakarlık yapmalı

Bankaların faiz gelirlerini ilk 8 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 artırdıklarını belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ekonomik dalgalanmadan olumlu etkilenen belki de tek sektör bankalar. Bir başka ifadeyle ekonomideki dalgalanma bankaların işine yaramış görünüyor. Öyle ki bu yıl ocak ile ağustos döneminde elde ettikleri faiz gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 41,6 artarak 156,6 milyar liradan 221,8 milyar liraya çıktı. Yüksek kredi faizleri, esnaf ve sanayiciden bedelli askerlik yapmak isteyen yarım milyon gence kadar tüm kesimleri zora sokuyor. Bankaların bu ekonomik dalgalanmada artık kar yerine fedaksrlık etmeleri gerekiyor. Aksi halde reel sektörü vuran dalgalanma dönüp dolaşıp mutlaka finans sektörüne de yansıyacaktır. Dolayısıyla bankalar, vatandaşı, ekonomiyi ve ülkemizi düşünerek bu yüksek faizleri mutlaka düşürmeliler” diye konuştu.