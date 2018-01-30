BANKA KARTLARIYLA ÖDEME NAKİT ÇEKİMİ GEÇTİ

Bankalararası Kart Merkezi’nin açıkladığı verilerden derlenen bilgilere göre, yapılan her 3 kartlı ödemeden birinin banka kartları ile yapıldığı belirlendi. Buna göre, 2017'de banka kartıyla yapılan alışveriş oranı yüzde 53'e çıkarken banka kartıyla yapılan nakit çekim oranı ise yüzde 47 seviyesine geriledi.

KART SAYISI YÜZDE 6 ARTTI

2017 yılında kredi kartı sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 6 artarak 62 milyon 400 bine ulaştığı saptandı. Bireysel kredi kartı sahibi kişi sayısı 2017 yılında 24 milyon 500 bine yükselirken banka kartı adedinin ise yüzde 12 artışla 131 milyon 600 bine çıktığı tespit edildi. Kredi kartı ile ödeme tutarının 2017 yılında yüzde 13 büyüyerek 606 milyar TL'ye, banka kartı ile ödeme tutarının ise yüzde 41 büyüyerek 71 milyar TL'ye ulaştığı anlaşıldı.

2016 yılında 68,4 seviyelerinde olan internetten yapılan kartlı ödeme tutarı 2017 yılında yüzde 45 artarak 99,1 milyar TL‘ye çıktı. İnternetten yapılan kartlı ödemenin toplam içindeki payı yüzde 14'ü geçerken her 5 kredi kartından 2'sinin internet alışverişlerinde kullanıldığı tespit edildi. Mobil ödemeler ise yükselişine devam ederken, kullanıcılar tarafından gelecekte ödeme yapılmak istenen ödeme aracının yüzde 67 tercih oranıyla cep telefonu olduğu belirtildi.

KARTLA ÖDEMEDE EN BÜYÜK ARTIŞ HAVAYOLLARINDA YAŞANDI

Geçen yıl havayolları sektörü kartlı ödemelerde en fazla artışı gösteren sektör oldu. Havayolları sektöründe kartlı ödemeler geçen yıl yüzde 32 artarak 14 milyar 300 milyon TL'ye ulaşırken, bu sektörü yüzde 27'lik artış ve 28 milyar 400 milyon TL'lik kartlı ödeme tutarı ile yemek sektörü, yüzde 23'lük artış ve 19 milyar 100 milyon TL'lik kartlı ödeme tutarıyla seyahat acenteleri, yüzde 22'lik artış ve 13 milyar 700 milyon TL'lik kartlı ödeme tutarıyla konaklama ile yüzde 18'lik artış ve 20 milyar 700 milyon TL'lik kartlı ödeme tutarıyla kamu/vergi sektörleri izledi. (Bülten) busabahmalatya.com