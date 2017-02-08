08 Şubat 2017 Çarşamba

Banka kartı dağıtılacak

İnönü Üniversitesi resmi internet sitesinde, Üniversite personeline 4 yıl süre ile kullanmaları için banka kartı dağıtılacağı bildirildi.

07 Şubat 2017 Salı 11:17
Banka kartı dağıtılacak

  İnternet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz ile özel bir banka arasında 05 Şubat 2017 tarihinden itibaren 4 yıl süre ile geçerli olacak şekilde imzalan protokol gereğince personelimize hesap açılma işlemleri yapılarak ve kişilere kart dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım esnasında çeşitli nedenlerden dolayı kartını alamamış olan personelimiz ile birimlere gönderilen hesap numaralarını gösteren listede bilgileri bulunmayan personelimizin mağdur olmamaları için aşağıda belirtilen yerler ve saatte 06 Şubat 2017-08 Şubat 2017 tarihleri arasında ilgili banka tarafından stantlar açılacaktır.  Hesabı açılmayan ve kartını alamayan personelin stantlara başvurması gerekmektedir” denilerek şu ifadelere yer verildi:

NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

“T.Özal Tıp Merkezi Başhekimlik Katı Personel Kantini Saat 09.00-16.00 arasında; T.Özal Tıp Merkezi, Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri M.Y.O. ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü personelleri.
  Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Mediko Sosyal Tesisleri Saat 09.00-16.00 arasında; diğer tüm birimlerimizde çalışan personeller.
Üniversitemizde yeni göreve başlayan personeller de hesap açma işlemleri için stantlara başvurup hesap açılışlarını yaparak ilgili tahakkuk birimine bilgilerini verebilirler. Gerek hesap açılışı için gerekse kart alımı için nüfus cüzdan fotokopisi istenmektedir.”

SELAHATTİN BAYRAK
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